北海道海域「已儲夠能量」專家︰恐爆9級大地震 20米海嘯

明天(3月11日)是日本311大地震14周年，當年的災難的慘況各界仍猶有餘悸之際，日本放送協會(NHK)昨報道，當地專家警告北海道對開的海域，已「儲夠能量」，未來可能會發生9級大地震，並造成20米高的海嘯。

NHK報道，日本東北大學、北海道大學及海洋研究開發機構(JAMSTEC)，2019年起在北海道以東外海的千島海溝設置儀器，探測陸地與海洋板塊邊界活動。結果發現，海洋板塊的觀測點每年約向陸方向移動8公分，而陸地板塊的觀測點，亦同樣每年向同一方向移動約8公分。