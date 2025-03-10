北海道海域「已儲夠能量」專家︰恐爆9級大地震 20米海嘯

明天(3月11日)是日本311大地震14周年，當年的災難的慘況各界仍猶有餘悸之際，日本放送協會(NHK)昨報道，當地專家警告北海道對開的海域，已「儲夠能量」，未來可能會發生9級大地震，並造成20米高的海嘯。
NHK報道，日本東北大學、北海道大學及海洋研究開發機構(JAMSTEC)，2019年起在北海道以東外海的千島海溝設置儀器，探測陸地與海洋板塊邊界活動。結果發現，海洋板塊的觀測點每年約向陸方向移動8公分，而陸地板塊的觀測點，亦同樣每年向同一方向移動約8公分。
北海道對開的千島海溝，對上一次發生巨大地震的時間估計是在十七世紀，即距今約400年。專家指出，若過去400年該區域陸地及海洋板塊以上述幅度推移，如今兩板塊累積的能量，足夠引發巨大地震。
北海道大地震｜專家︰發生8.8級地震機率為7至40%
日本政府的地震調查委員會預測，該區域未來30年內發生規模8.8級以上巨大地震的概率為「7%至40%」。研究團隊計劃未來在北海道的十勝沖設置觀測點，進一步進行詳細調查。過去日本政府曾估計，千島海溝一旦發生9級以上地震，或引發逾20米高海嘯，造成10萬人死亡。有當地學者提醒民眾勿忘311大地震，應保持警剔應對萬一發生的地震災害。