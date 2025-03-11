北海道滑雪場外國遊客違規引致意外增加　負責人促承擔自身安全責任

日本媒體報道，北海道的滑雪場經營者指，外國遊客在滑雪場範圍外引發的遇難事件急增。其中有經營者認為，這些外國遊客擅自走出管理範圍受傷，應自己承擔有關的責任。

在北海道富良野的滑雪場，今年1月就有美國的遊客因為擅自走出滑雪場範圍外一處較遠的地方，由熟人通報滑雪場報警求助，並需要北海道警方派出直昇機救援。滑雪場指，這些離開滑雪場範圍外導致的意外，比去年雪季增加了5倍，而且當中8成都是外國遊客。負責人指出，在自然的雪山越野滑雪很多時都不在於滑雪場的管轄範圍，但不少的外國遊客都會嘗試，並帶來了危險。