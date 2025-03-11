北海道滑雪場外國遊客違規引致意外增加　負責人促承擔自身安全責任

日本媒體報道，北海道的滑雪場經營者指，外國遊客在滑雪場範圍外引發的遇難事件急增。其中有經營者認為，這些外國遊客擅自走出管理範圍受傷，應自己承擔有關的責任。
在北海道富良野的滑雪場，今年1月就有美國的遊客因為擅自走出滑雪場範圍外一處較遠的地方，由熟人通報滑雪場報警求助，並需要北海道警方派出直昇機救援。滑雪場指，這些離開滑雪場範圍外導致的意外，比去年雪季增加了5倍，而且當中8成都是外國遊客。負責人指出，在自然的雪山越野滑雪很多時都不在於滑雪場的管轄範圍，但不少的外國遊客都會嘗試，並帶來了危險。
在今年1月於青森縣就有外國遊客遇上雪崩而受傷。而在中國的社交媒體，上月也有一名中國男遊客滑入一條樹林的狹窄小徑，最後因為閃避樹枝而蹤倒，需要他人扶起。同樣在內地的社交平台，也有多條中國遊客在北海道滑雪的意外影片，當中包括有男子跌落雪洞需要救援等。富良野的滑雪場管理人員表示，他們早已在滑雪場內以日語、英語及中文告知遊客滑雪場的界線，同時也提醒滑雪的遊客在遠離滑雪場時要注意及需要的裝備。負責人指出，越野滑雪就是在滑雪場管理範圍以外，他們無法阻止，但這也成為了遊客的自身責任。
訪問期間中國遊客無視危險
日本朝日電視台進行採訪時，就有一團約10人的中國遊客在試圖滑出滑雪場的範圍。記者試圖訪問他們，當中一人表示他們雖然第一次在富良野滑雪，但是以前也有去過其他地方滑雪，所以並不擔心。然而一行人當中還是有人從斜坡滑下時跌倒。滑雪場負責人指：「最近很多裝備簡單、知識不足及技術差的人走去偏遠的地區。我們是無法進行監管的，但是我們希望人們了解到這些地區的風險，及告知他們這些責任應該自己負責。」