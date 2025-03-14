北海道無頭命案｜事發時鐘酒店變噱頭　註明案發房間吸引獵奇探秘

北海道札幌市兩年前的無頭命案，日前作出首宗裁決後。日本傳媒報道指，涉案的時鐘酒店把有關的房間變成噱頭，並吸引了喜歡試膽的人士租用入住，而有關的酒店也開始在放售。

在2023年札幌市薄野地區的時鐘酒店發生的無頭男屍命案，疑兇一家三口的父親在日前率先被判刑，日本傳媒就繼續關注這件震驚的殺人事件。當中涉事的時鐘酒店，據報在事後一度停業，並對案中的浴室進行改裝後已重新營業。北海道的媒體就派員到酒店視察，發現酒店似乎把事件當成為噱頭。