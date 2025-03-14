北海道無頭命案｜事發時鐘酒店變噱頭　註明案發房間吸引獵奇探秘

北海道札幌市兩年前的無頭命案，日前作出首宗裁決後。日本傳媒報道指，涉案的時鐘酒店把有關的房間變成噱頭，並吸引了喜歡試膽的人士租用入住，而有關的酒店也開始在放售。
在2023年札幌市薄野地區的時鐘酒店發生的無頭男屍命案，疑兇一家三口的父親在日前率先被判刑，日本傳媒就繼續關注這件震驚的殺人事件。當中涉事的時鐘酒店，據報在事後一度停業，並對案中的浴室進行改裝後已重新營業。北海道的媒體就派員到酒店視察，發現酒店似乎把事件當成為噱頭。
業主割價放售酒店
據報道指，在酒店用作揀選房間的系統上，把涉案的202號房列明「報道提到的房間」，一般顧客可以如常申請入住。報道指，因此除了情侶之外，也有不少人以試膽及獵奇的原因而租用房間，而且租用的人數也有增加。報道又提到，該時鐘酒店由函館的一間房地產企業擁有，不過近期業主有傳以低廉的價格出售，價格約為2.5億日圓。當地的地產公司指出，考慮到酒店其實位於札幌的市中心地區，這個價格並不尋常，認為可能因為該酒店已成為著名的事故地點，業主因此想盡快「甩手」。
當地媒體的查冊發現，有關酒店的土地連建築物的抵押價達4.065億日圓，故以2.5億日圓（約1,304.8萬港元）出售，價格比抵押價還要低1.5億日圓。而傳媒向有關地產公司查詢時，公司稱負責人長期外出工作而無法回應。不過雖然該酒店以廉價放售，但目前仍未有買家打算收購。