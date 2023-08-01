北海道無頭命案│女兒遭易服癖大叔性侵 醫生父親策劃謀殺 一家復仇

日本北海道札幌市紅燈區薄野一間情趣酒店上月初發現無頭男屍一案，警方經調查後拘捕涉案一家3口，分別是涉嫌策劃謀殺的59歲精神科醫生父親田村修、執行殺人計劃的29歲女兒田村瑠奈，以及涉嫌參與棄屍的60歲母親田村浩子，日媒揭露一家人的犯案動機。

報道指，62歲的死者浦仁志是易服愛好者，遇害前曾男扮女裝參加的士高派對，之後與田村瑠奈一同入住情趣酒店。閉路電視拍到約3小時後，田村瑠奈一身黑色中性打扮，頭戴濶邊帽子，拖著大型黑色行李箱，獨自一人離開酒店。

北海道無頭命案｜父親駕車接應

田村瑠奈在酒店房間斬下浦仁志頭顱後，父親田村修開車到來接應，兩人遂將頭顱帶回家放置。警方日前已依屍體遺棄及損毀等罪嫌將田村瑠奈、父親田村修及母親田村浩子逮捕。