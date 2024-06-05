北海道無頭命案｜女疑兇母否認所有指控　爆出超恐怖案情

日本北海道去年爆出的無頭男屍案，在周三（4日）展開首日的審訊。女被告的田村瑠奈，其同案被指協助遺棄及破壞屍體的母親田村浩子答辯，並在庭上爆出令人毛骨悚然的案情。 在去年的7月，北海道的薄野一間時鐘酒店內發現一具無頭的男性屍體。警方調查後，發現是由現年30歲的女子田村瑠奈殺害及割下死者的頭顱，並將頭顱帶走並放回家中。田村的父母分別被指協助殺人以及協助遺棄及破壞屍體的罪名同樣被捕。田村的母親田村浩子表示，二人一直非常縱容女兒，甚至扭曲至父母如同奴隸一樣，田村會把父親稱為「司機」，而父母就會叫她作「大小姐」，甚至在通訊軟件也如此稱呼。

控方稱女疑兇對「人體」感興趣 在聆訊上指，田村是因為與死者浦仁志到時鐘酒店時，因為死者沒有採取避孕措施而不滿，而在聆訊中亦披露田村對「人體」感到興趣，當中包括田村在去年1月已掛上一個無頭公仔的飾物，以及會到一間以鬼故為主題的酒吧，飲用一款裝作有人眼的雞尾酒。檢控指，田村到去年的6月18日開始對死者心生怨恨後計劃殺人，並將死者的屍體玩弄來滿足自己興趣。 控方表示，在田村將死者的頭顱帶回家後，就放在浴室保管。而期間，田村將死者頭顱的皮膚、左眼球、舌頭及食道陸續取出，更計劃用鏡頭拍下把右眼取出的片段。而田村將這計劃先告知母親，然後覺得恐怖的母親再去問田村的父親想不想擔當攝影師。最後田村的父親協助拍攝將右眼取下的過程，而田村將摘出的右眼放入一個玻璃瓶作鑑賞。