北海道無頭命案｜女疑兇父不忍「背叛」女兒　描述案情時法官：不用那麼詳細

日本北海道的無頭男屍命案，在周一（1日）進行了第2日的聆訊。當中包括疑兇田村瑠奈的父親，田村修的作供。不過疑詳細描述案情時，檢控官及法官都表示「不用那麼詳細了」。 去年中在北海道札幌市紅燈區薄野一間時鐘酒店內的無頭命案，在周一進行第2日聆訊。疑兇的父親田村修出庭作供。他承認與女兒的關係扭曲，他表示：「大約10年前，我還是以『瑠奈』稱呼女兒，不過之後她說『那孩子已經死了』、『別叫我這個名字』、『瑠奈已經死了，我現在叫Cynthia』」他指從此以後再難以父母身份與女兒溝通。他又表示，女兒平常去哪裡都需要由他接送，不會乘坐公共交通工具，甚至連附近的便利店都不會。

在案發當日後，田村瑠奈拿着一個圓形的黑色膠袋，田村修曾問女兒是甚麼，田村瑠奈也直言：「頭顱，剛檢回來的」他曾與妻子以為這不是真的，直至女兒把部份遺體放入小瓶才知是真實。被問到為何不立即報警，田村修表示：「我想她應該很快會被捕，親手把女兒交給警察我認為是背叛我女兒。我女兒現在因為病情影響而承受很大的痛苦了，我不想再迫我女兒。」 本來不相信女兒殺人 對於女兒殺人一事，田村修本來不相信是事實，但在網上搜尋「薄野、殺人」的字眼，得知道死者沒有了頭顱，令他開始相信真實，並且也是從那時知道死者的姓名。之後田村瑠奈更向他表示兩瓶「東西」，是以像是盛梅酒的樽，分別裝着死者的部份人體、部份舌頭及眼球。 後來田村瑠奈更要求田村修為她拍攝相片，田村修表示田村瑠奈從那個球形的黑色膠袋，首次見到那頭部，在眼及口的部份被挖出多個洞，田村瑠奈要他以即影即有相機拍攝，甚至田村瑠奈在他面前熟練地將眼球的其他部份割下。田村修指自己透過鏡頭見到有關狀況也不忍看下去。就在此時，檢控官及法官告知田村修，不用再那麼詳細描述。

扭曲親子關係未過問女兒生活 在對於與死者的關係，控方質問田村修為何不問他們的關係，田村修這樣回應：「對於Cynthia而言，我們是旁人，作為旁人的我們，沒有過問過她的事，也沒想過要過問她的事情。」 在被問到為何會與女兒事發前有一起到認識男死者的那間夜店時，田村修回應：「我女兒是極度的方向盲，我認為她不可能自己去到店，因此駕車將她送過去。」然後田村瑠奈表示因為自己是第一次去那夜店，故要求田村修陪同進入。其後男死者與田村父女離開夜店，田村瑠奈向父親指示在晚上9時接她，而田村修也上車小睡。其後田村瑠奈與男死者去了一間卡拉OK後，又被對方要求發生性行為，而男死者當時因為沒有作避孕措施，讓田村瑠奈不悅。