北海道無頭命案｜女疑兇田村瑠奈父獲准保釋　否認受女兒支配

在去年中於日本北海道札幌市，發生的無頭男屍命案，今日（20日）繼續進行對被告田村瑠奈的母親田村浩子的審訊，而同案被捕的父親田村修，獲法庭批准保釋。不過在今日的審訊田村修否認他們雙親是受到女兒的支配，以及像女兒的奴隸般依順。

在去年7月，北海道札幌市的薄野一間時鐘酒店內發現一具無頭男屍的案件。警察後來拘捕現年30歲的女疑兇田村瑠奈，及其父親田村修和母親田村浩子。當中田村瑠奈被控以謀殺罪，而雙親就被控教唆及協助謀殺及非法處理屍體的罪名。在今日上午，田村修被問到知否女兒的願望，田村修指：「到現在我也不知道她想要甚麼。」被問到田村瑠奈平常是否對雙親施加暴力時，田村修指：「是的，我們也很害怕，但是我們也怕把她推得太遠。」他又承認曾被女子掐頸，他指雖然有此事發生，但自己並沒有昏過去。