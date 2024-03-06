熱門搜尋:
潮濕 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 回南天 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-03-06 20:01:46

北海道無頭命案｜女疑犯遭正式起訴殺人罪 父母被控協助毀壞遺體

分享：
女疑犯田村瑠奈與父親田村修。(互聯網)

女疑犯田村瑠奈與父親田村修。(互聯網)

日本北海道札幌市著名紅燈區薄野一間情侶酒店去年7月發生無頭男屍命案，轟動一時。女疑犯一家3日被扣留半年後於上月28日才獲釋。札幌地方法院周三(6)以殺人罪起訴女疑犯，她的父母則被控協助毀壞遺體等罪。

30歲的田村瑠奈被控殺人，她的60歲父親田村修與61歲母親田村浩子被控協助毀壞遺體等罪名。起訴書指，田村瑠奈涉嫌於去年7月在札幌市中央區薄野一間酒店裡，以折疊刀多次刺傷62歲男子浦仁志，導致浦仁志出血性休克死亡。她還被控事後以鋸子割下死者的頭部，犯下毀屍與棄屍罪。浦仁志的無頭遺體事後在酒店房間的浴室被員工發現。

240警力追查

無頭男屍案消息一出，震驚社會。北海道警方隨後成立專案小組，出動240人進行調查。酒店閉路電視畫面顯示，在遺體被發現的前一天，浦仁志與戴著深色帽子、身穿淺色衣物的田村瑠奈一起搭旅館電梯，田村瑠奈推著一個行李箱，箱子上放著一個大袋子，兩人一同進入酒店房間。約3小時20分後，即凌晨2時左右，換穿深色衣物的田村瑠奈獨自一人推著行李箱離開酒店。

疑犯接受半年精神鑑定

警方事後在田村瑠奈與父母一起居住的札幌家中的浴室，發現死者頭顱。田村瑠奈去年7月被捕，警方隨後進行約半年的精神鑑定，以判定她事發時有沒有刑事責任能力。檢方終於周三以殺人罪對她提出起訴。

Ad Block

田村瑠奈的父親田村修是精神科醫生。根據起訴書，他事前已知道女兒的犯案意圖，當日還駕車到酒店附近接應，接走帶著行李箱的田村瑠奈，因此控告他協助殺人、協助毀壞遺體罪。

案發情侶酒店的房間模樣。(資料圖片) 案發的情侶酒店。(資料圖片) CCTV拍到田村瑠奈與浦仁志在夜店活動。(資料圖片) CCTV拍到田村瑠奈案發後搬運行李箱。(資料圖片) CCTV拍到田村瑠奈案發後搬運行李箱。(資料圖片) 案發的情侶酒店。(資料圖片) 酒店員工於202號房發現無頭屍。(資料圖片)

一家三口合謀犯案

案發當日，田村修和田村瑠奈分別多次前往札幌市內的商店，買下犯案使用的鋸子、折疊刀、行李箱和玩具手扣等。起訴書指，田村瑠奈把頭顱帶回家後，把頭部皮膚剝下。田村修不僅讓女兒把頭顱藏在家裡，還拍攝她毀爛頭顱的影像。是母親田村浩子聽到女兒希望拍下毀損頭顱的畫面後，要求丈夫協助女兒拍攝。

Ad Block

媒體向警方等查詢後報道，田村瑠奈與浦仁志去年5月下旬在薄野一間夜店認識，兩人之後可能發生爭執。兩人在6月上旬又見過一次面。71日，田村瑠奈先在住所附近的商店購買鋸子、刀、行李箱。田村修則在札幌市一間店舖購買雨衣。兩人之後又一起到住所附近的商店再買鋸子。

父親負責駕車接應

其後，田村修駕車送田村瑠奈去夜店與浦仁志見面，自己則上班。田村瑠奈與浦仁志前往案發的情侶酒店，殺人毀屍後被父親接走，一起返家。數小時後，田村修又開車載送田村瑠奈去薄野另一間夜店。

Ad Block

而從犯案後的凌晨2時到當天下午3時許，一家3口的手機都有「薄野、殺人」等關鍵字搜索紀錄。724日，警方經調查後拘捕田村瑠奈及其父親，母親翌日也被捕。

抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受