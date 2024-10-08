北海道無頭命案｜日無頭男屍案主嫌田村瑠奈控父「殺了妹妹」　詭異對話音檔首度公開

發生在日本北海道薄野飯店的無頭男屍兇殺案，當地時間10月1日對女嫌犯田村瑠奈的母親田村浩子進行第4次開庭。法庭上首度公開父親田村修和女兒田村瑠奈的電話錄音，內容令人不寒而慄。

發現無頭屍 2023年7月，北海道札幌薄野的一家飯店裡發現了一具無頭屍，死者是一名62歲男子，經警方追查，發現30歲女子田村瑠奈涉有重嫌，而其父母也涉嫌協助女兒將屍體斬首，因此逮捕了這一家3口。 10月1日，田村浩子第4次開庭，辯方對父親田村修進行了訊問，並提交了田村修與女兒田村瑠奈的談話錄音作為證據，浩子的哥哥也作為證人出庭。

詭異對話 辯方總共提交了6個多小時的音訊資料作為證據，1日庭審期間播放了部份內容。可以聽到田村瑠奈以英文對父親大吼：「Every single night, I want kill you every night」（每一晚我都想殺了你）、「Why don't you follow my order?」（你為什麼不聽我的命令）、「I do revenge.I kill everyone」（我要復仇，我要殺了所有人）。 據悉田村瑠奈在錄音中有時稱自己是「辛西亞」，她指控父親殺了妹妹「辛西亞」：「你殺了我妹妹，你甚至不承擔責任，儘管我是唯一能看到她的人」。田村修表示，女兒患有人格分裂，「辛西亞」是她其中一個人格。 根據起訴書稱，2023年7月，田村浩子允許女兒田村瑠奈藏匿一名被瑠奈謀殺並肢解的62歲男子頭顱，在田村瑠奈的要求下，還協助拍攝了一段她肢解頭顱的影片，因此被指控協助和教唆處理屍體，以及協助毀壞屍體等罪。