北海道無頭命案｜日無頭男屍案主嫌田村瑠奈控父「殺了妹妹」　詭異對話音檔首度公開

詭異對話

辯方總共提交了6個多小時的音訊資料作為證據,1日庭審期間播放了部份內容。可以聽到田村瑠奈以英文對父親大吼:「Every single night, I want kill you every night」(每一晚我都想殺了你)、「Why don't you follow my order?」(你為什麼不聽我的命令)、「I do revenge.I kill everyone」(我要復仇,我要殺了所有人)。

據悉田村瑠奈在錄音中有時稱自己是「辛西亞」,她指控父親殺了妹妹「辛西亞」:「你殺了我妹妹,你甚至不承擔責任,儘管我是唯一能看到她的人」。田村修表示,女兒患有人格分裂,「辛西亞」是她其中一個人格。

根據起訴書稱,2023年7月,田村浩子允許女兒田村瑠奈藏匿一名被瑠奈謀殺並肢解的62歲男子頭顱,在田村瑠奈的要求下,還協助拍攝了一段她肢解頭顱的影片,因此被指控協助和教唆處理屍體,以及協助毀壞屍體等罪。