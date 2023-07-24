熱門搜尋:
容海恩 杜蘇芮 銀色債券 圍方 C觀點 消費券2023 居屋2023 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 姚焯菲
返回
國際
2023-07-24 16:23:04

北海道無頭命案│札幌酒店發現無頭男屍 29歲女友人及其醫生父親被捕

分享：
北海道酒店無頭屍案｜死者一名29歲女友人，以及女友人的父親被捕。(互聯網)

北海道酒店無頭屍案｜死者一名29歲女友人，以及女友人的父親被捕。(互聯網)

日本北海道一間酒店，本月初發生恐怖肢解案，札幌市紅燈區薄野酒店Hotel Let's的職員，在2樓一間客房的浴室內，發現一具無頭男屍。警方調查後指死者是62歲男子浦仁志，被殺後再遭人斬首。

警方翻看閉路電視片段後，發現死者曾與另一人進入房間，之後有人持大型行李箱離開酒店。當地警方進一步調查後，周一拘補住在札幌市的29歲女子田村瑠奈及59歲任職醫生的父親田村修。警方相信被閉路電視拍到的是女疑兇，至於其父在案中的角色則暫未公布。

據報疑犯父女住在案發酒店附近，有居民對此感到震驚；屋內住有一對夫婦及他們的女兒一家三口，平日跟鄰居沒甚往來。男疑犯田村修任職於札幌市一間醫院。

北海道酒店無頭屍案｜案發當日閉路電視拍到一名神秘人帶著行李箱離開。(互聯網) 北海道酒店無頭屍案｜案發當日閉路電視拍到一名神秘人帶著行李箱離開。(互聯網) 北海道酒店無頭屍案｜案發酒店的房間。(互聯網) 北海道酒店無頭屍案｜案發房間。(互聯網) 北海道酒店無頭屍案｜案發酒店。(互聯網)

北海道酒店無頭屍案｜死者遇害前易服參與的士高活動

較早前有報道指，死者疑為一名易服愛好者，遇害前穿女裝出席附近一間的士高有約400人參加的活動，之後與另一人前往涉事酒店，故當時有傳媒懷疑兇手是一名男子。

據稱浦仁志被發現時全身赤裸，身體上刀傷，相信是失血過多致死，浴室內的血漬曾被沖洗，但房內則未見曾有人反抗的痕跡，亦找不到死者衣物及手機等個人物品；而同行者離開曾以女聲向櫃台人員說要退房，其當時穿著一件大衣及推着一個大行李箱，懷疑死者的頭顱正在行李箱內。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受