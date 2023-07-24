北海道無頭命案│札幌酒店發現無頭男屍 29歲女友人及其醫生父親被捕

日本北海道一間酒店，本月初發生恐怖肢解案，札幌市紅燈區薄野酒店Hotel Let's的職員，在2樓一間客房的浴室內，發現一具無頭男屍。警方調查後指死者是62歲男子浦仁志，被殺後再遭人斬首。

警方翻看閉路電視片段後，發現死者曾與另一人進入房間，之後有人持大型行李箱離開酒店。當地警方進一步調查後，周一拘補住在札幌市的29歲女子田村瑠奈及59歲任職醫生的父親田村修。警方相信被閉路電視拍到的是女疑兇，至於其父在案中的角色則暫未公布。

據報疑犯父女住在案發酒店附近，有居民對此感到震驚；屋內住有一對夫婦及他們的女兒一家三口，平日跟鄰居沒甚往來。男疑犯田村修任職於札幌市一間醫院。