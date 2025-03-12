北海道無頭命案｜田村瑠奈父協助非法處理屍體罪成　卻僅獲判緩刑

兩年前在日本北海道札幌市的恐怖殺人案，今日（12日）有首宗判決。在2023年7月札幌薄野時鐘酒店內的無頭男屍案，涉嫌殺害死者的疑兇田村瑠奈的父親田村修，被控協助殺人及協助非法處理屍體的罪行，最終法院判決認為協助非法處理屍體罪名成立，田村修被判囚1年4個月，但緩刑4年，而協助殺人的罪名就不成立。

這宗恐怖的殺人案在2023年7月發生，當時29歲的田村瑠奈，在札幌著名紅燈區的薄野一間時鐘酒店內，殺害當時62歲的男子浦仁志，並將頭顱割下帶走。事後田村的父母分別被指協助殺人及協助非法處理屍體而被拘捕。原定先受審的母親田村浩子，因為患病而延遲判決，至於父親的田村修在組過多輪審訊後，今日在札幌地方法院作出裁決。法官認為田村修的協助非法處理屍體罪行是無可置疑，但認為只要被告往後不會與田村瑠奈接觸就不會再犯，故判其罪成，並判囚1年4個月，但有4年的緩刑。至於協助殺人的罪行，法官指出：「被告雖然知道田村瑠奈將會犯下某種的罪行，如暴力或威嚇等，但並不知道最後是會殺人。」故判其罪名不成立。