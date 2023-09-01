北海道無頭命案｜疑兇父母提堂否認串謀行兇　一家三口被拘留半年調查

震撼日本北海道的札幌無頭男屍案，今日（1日）疑兇父母，59歲的醫生田村修以及60歲的田村浩子被送往札幌的簡易裁判所進行申請拘留調查的聆訊。其中二人皆否認事前知道女兒的殺人計劃，田村修更表示為女兒行為向受害者的家屬致歉。不過控方仍向法庭申請半年的拘留調查。

這宗轟動日本北海道的殺人事件，29歲的女子田村瑠奈，被指有計劃地對62歲的男子浦仁志追行殺害。在札幌紅燈區的薄野一間情趣酒店，將浦殺害並割下頭顱。案件之後經過調查後，警方懷疑田村的父母有份參與及策劃事件，並在他們家的二樓浴缸，發現之前失蹤的男死者頭顱。