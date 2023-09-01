北海道無頭命案｜疑兇父母提堂否認串謀行兇　一家三口被拘留半年調查

震撼日本北海道的札幌無頭男屍案，今日（1日）疑兇父母，59歲的醫生田村修以及60歲的田村浩子被送往札幌的簡易裁判所進行申請拘留調查的聆訊。其中二人皆否認事前知道女兒的殺人計劃，田村修更表示為女兒行為向受害者的家屬致歉。不過控方仍向法庭申請半年的拘留調查。
這宗轟動日本北海道的殺人事件，29歲的女子田村瑠奈，被指有計劃地對62歲的男子浦仁志追行殺害。在札幌紅燈區的薄野一間情趣酒店，將浦殺害並割下頭顱。案件之後經過調查後，警方懷疑田村的父母有份參與及策劃事件，並在他們家的二樓浴缸，發現之前失蹤的男死者頭顱。
在經過當局的精神鑑定之後，當局今日申請將田村的父母進行半年的拘留調查。在庭上，田村浩子表示自己沒有做過任何可疑的事。而田村修就表示：「對於女兒的行為，對受害者的家屬造成無可挽回的傷害，深感抱歉。」但他否認有參與事件，並指自己是在事發後回到家中才知悉事件。
辯方律師指拘留侵害人權
二人的辯方律師就表示，二人是案件的共謀並非事實，沒必要承擔相關的責任，又指控方申請的長時間拘留是侵害二人的人權，要求將調查拘留時間縮短至一個星期。不過法院的裁判官指，因為事件前後的動機，以及事件性質並不尋常，因此認為有需要進行更仔細的調查，以及索取醫生的鑑定意見，故認為半年的拘留是適當。