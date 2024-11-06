北海道無頭命案｜疑兇田村瑠奈事前搜尋分屍案參考

在去年7月在日本北海道發生的無頭男屍案，在周二（5日）就女疑兇田村瑠奈母親田村浩子的審訊，進行第5次的聆訊。在今次的聆訊中，田村浩子的辯護律師提供新的證據，指田村瑠奈在犯案之前的一晚，曾在網上搜索另一宗肢解殺人案，懷疑她是試圖模仿犯案。另外田村瑠奈的第2次精神評估仍未有決定，故仍未確定她的審訊日期。

去年7月在日本的札幌發生的男子於一間時鐘酒店內被殺害後，遭割下頭顱帶走的案件。日本警察雖然拘捕了涉案女子田村瑠奈及其父母一家三口，然而目前仍在進行罪行較輕的母親田村浩子的審訊。在周二的聆訊中，公開了田村對父母過去的語音訊息，當中田村瑠奈多次向父母表示會殺掉他們，又指「你要殺我，我要報仇。不是你殺了我，就我殺了你，你自己選擇吧」，同時亦顯示田村的人格分裂狀況。在過去的報道及聆訊都指出，田村瑠奈有人格分裂障礙，並把父母視為外人，而父母就因為對女兒的溺愛而一直容忍。