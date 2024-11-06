北海道無頭命案｜疑兇田村瑠奈事前搜尋分屍案參考

在去年7月在日本北海道發生的無頭男屍案，在周二（5日）就女疑兇田村瑠奈母親田村浩子的審訊，進行第5次的聆訊。在今次的聆訊中，田村浩子的辯護律師提供新的證據，指田村瑠奈在犯案之前的一晚，曾在網上搜索另一宗肢解殺人案，懷疑她是試圖模仿犯案。另外田村瑠奈的第2次精神評估仍未有決定，故仍未確定她的審訊日期。
去年7月在日本的札幌發生的男子於一間時鐘酒店內被殺害後，遭割下頭顱帶走的案件。日本警察雖然拘捕了涉案女子田村瑠奈及其父母一家三口，然而目前仍在進行罪行較輕的母親田村浩子的審訊。在周二的聆訊中，公開了田村對父母過去的語音訊息，當中田村瑠奈多次向父母表示會殺掉他們，又指「你要殺我，我要報仇。不是你殺了我，就我殺了你，你自己選擇吧」，同時亦顯示田村的人格分裂狀況。在過去的報道及聆訊都指出，田村瑠奈有人格分裂障礙，並把父母視為外人，而父母就因為對女兒的溺愛而一直容忍。
女疑兇父明年初審
另外在周二的聆訊中，律師亦公開田村瑠奈在案發前一日的網上搜索紀錄，當中有「千葉肢解女性屍體」的內容，懷疑田村瑠奈在之前一日就試圖從網上尋找肢解屍體的案件參考及模仿。至於札幌的地方法院就公布，就田村瑠奈父親田村修的審訊，會在明年的1月14日展開，預計會進行12次審訊，並在明年3月判刑，而田村浩子的第6次聆訊在本月20日進行。至於田村瑠奈在今年9月進行了第2次的精神評估，作為判斷她能否適合接受審訊，故此目前仍未有相關的審訊時間。