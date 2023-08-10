北海道無頭命案｜疑兇與死者夜店玩樂影片曝光　事前購入清潔用品疑作清洗血跡(慎入)

在日本引起關注的北海道無頭男屍案件，北海道當地媒體獲得新的影片。顯示疑出的田村瑠奈與死者浦仁志5月底時於一間夜店內消遣的影片，片中田村與浦相談之時顯得很快樂。而當地傳媒又報道，警方發現田村在行兇前購入大量打掃用的漂白水，懷疑是用作清理酒店的血跡。

日本STV北海道在周三（9日）公開一段田村與浦在札幌市薄野一間的士高內的消遣片段，田村當時手舞足蹈，在的士高玩樂的非常快樂。而之後她亦走上前，與據報是浦的男子擁抱及談話，田村臉上仍充滿笑容。傳媒就指，二人當日是首次的碰臉，因為調查人員指沒有有關二人在此前認識的證據。而過往的報道指，二人在之後亦有多次一同到夜店消遣，並出席一間當地夜店結業前最後一晚的活動，之後二人發生了爭執，懷疑可能之後因此而動殺機。