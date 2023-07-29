北海道無頭命案　疑犯小學同學指曾被刀指嚇　鄰居揭一家詭異行為

記者彭巧蓁／綜合報道 本月2日，在日本北海道薄野地區的一間旅館內發生62歲男子浦仁志遭砍頭的命案，震驚全日本。在經過警方追查後，在24日逮捕了59歲的醫生田村修及其29歲的女兒田村瑠奈，25日再逮捕了田村修60歲的妻子田村浩子。據日媒報道，田村瑠奈在砍下死者的頭後坐上父親田村修的車，將人頭帶回家放置；而母親浩子也被證實知情且參與計劃，是一家三口的共謀殺人。案發後，田村一家人的詭異行為也不斷被爆出。

小學同學指曾被美工刀抵脖子 一名自稱是田村瑠奈的小學同學表示，自己曾在小學五年級時遭受瑠奈持刀攻擊。當時她穿了一件看起來有點昂貴的洋裝到學校，該名小學同學對她開了玩笑，田村瑠奈就拿著美工刀追著他跑，最後壓在他身上把刀抵在脖子上說：「下次再說就直接刺下去了。」 日媒報道提到，田村瑠奈從小就與同儕格格不入，經常不到校，就連畢業旅行也是老師勸說下才參加。