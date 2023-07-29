北海道無頭命案　疑犯小學同學指曾被刀指嚇　鄰居揭一家詭異行為

記者彭巧蓁／綜合報道
本月2日，在日本北海道薄野地區的一間旅館內發生62歲男子浦仁志遭砍頭的命案，震驚全日本。在經過警方追查後，在24日逮捕了59歲的醫生田村修及其29歲的女兒田村瑠奈，25日再逮捕了田村修60歲的妻子田村浩子。據日媒報道，田村瑠奈在砍下死者的頭後坐上父親田村修的車，將人頭帶回家放置；而母親浩子也被證實知情且參與計劃，是一家三口的共謀殺人。案發後，田村一家人的詭異行為也不斷被爆出。
小學同學指曾被美工刀抵脖子
一名自稱是田村瑠奈的小學同學表示，自己曾在小學五年級時遭受瑠奈持刀攻擊。當時她穿了一件看起來有點昂貴的洋裝到學校，該名小學同學對她開了玩笑，田村瑠奈就拿著美工刀追著他跑，最後壓在他身上把刀抵在脖子上說：「下次再說就直接刺下去了。」
日媒報道提到，田村瑠奈從小就與同儕格格不入，經常不到校，就連畢業旅行也是老師勸說下才參加。
鄰居揭一家怪異行為
而根據田村家鄰居的說法，媽媽浩子似乎是個溫柔的人，一名經常與田村浩子往來的女性告訴記者，她以前是美術館的職員，很會畫畫也喜歡園藝，「她也會飼養昆蟲，甚至還會DIY飼育箱給幼蟲居住。」但就在幾個月前，田村浩子的行為變得有些奇怪，「去她家按門鈴也不回應，即使是有人在的時候上門拜訪，也都說浩子早上七點就出門了不在家。」
另一名鄰居則是提到田村修的怪異行徑。她表示時常看到田村修站在家門口吃泡麵，或是在車子內吃便當。有時很晚了還是可以看到田村修坐在車子裡，似乎沒有回家都在車子裡生活。
據日媒報道，死者浦仁志和田村瑠奈是在今年的5、6月間認識的，死者生前有女裝癖，但性向是喜歡女性。田村浩子供稱，是因為女兒遭到浦仁志的暴力對待才會出此下策，但警方仍在調查她的說法真實性。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章