北海道無頭命案│警察發現關鍵影片 由疑兇田中瑠奈拍攝

日本《北海道新聞》今日（2日）報道，調查案件的警員透露，他們獲得了一段由田中瑠奈拍攝的影片。片中田中在一間酒店房內，用刀襲擊一名男子。警方目前仍在確認影片中遇襲的男子，是否就是案中的死者浦仁志。並準備確定將田中瑠奈以謀殺的嫌疑方向調查。

日本警方目前仍未有披露田中瑠奈的殺人動機。根據媒體的整理，29歲的田中瑠奈沒有固定職業，在今年5月與死者認識，二人之後有多次在夜店，包括的士高以及酒吧等相會。在上月1日，田中瑠奈與父親田中修下午在札幌市的一間店舖購買懷疑用作殺人的物品，當中包括鋸、刀具、行李箱等。在當晚10時50分左右，田中瑠奈與死者進入薄野的時鐘酒店。然後田中瑠奈約在7月2日的凌晨2時，易裝及推着一個行李箱離開酒店，之後登上由田中修駕駛的車離開。酒店職員在下午3時於酒店房的浴缸，發現一具沒有頭的男屍。

殺人動機仍在調查

至上月24日，警方拘捕田中瑠奈及田中修，之後一日再拘捕田中瑠奈母親的田中浩子，並在田中家的二樓浴缸，發現一個腐爛的人頭，及後證實為死者浦仁志。而有閉路電視片段證實，在案發後翌日凌晨，田中修與載着田中瑠奈的車，曾停泊在案發酒店附近。

北海道警方未有公布田中一家的殺人動機，但懷疑是田中瑠奈與死者有爭執。傳媒就報道，殺人計劃疑是父親田中修計劃，由田中瑠奈執行，田中浩子只是協助處理屍體。警方表示，田中浩子從計劃開始已知道事件。然而北海道警方仍就殺人動機等作出調查。