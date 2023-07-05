北海道無頭男屍案確定死者身份　同行者性別仍難確定

札幌市發生的這宗無頭男屍案，至今仍然充滿謎團。北海道警察就公布，因為家人的報案之下，經指紋的比對，證實死者是62歲在惠庭市工作的男子浦仁志。警方又表示，浦是在當日駕車前往涉事的酒店外，與在酒店附近等候的同行人士一同進入酒店。報道表示，同行者在進入酒店時，以女性穿着，而在離開前亦有一把女性的聲音通知酒店的前台。然而由於閉路電視的影像未能清晰顯示有關人士的樣貌，當局仍未能確定被追緝的同行者究竟是男是女。

疑兇手早有計劃

警方又表示，浦全身赤裸被發現倒臥在房的浴室，身體上有被刀割傷的傷痕，相信浦是因為失血過多致死，而死者的頭估計是在男子死後被割下。警方又表示，在酒店房內沒有抵抗的痕跡。而同行者離開的時候穿上一件大衣及推着一個大行李箱，懷疑死者的頭顱就是放在行李箱被帶走。

對於疑兇可能是女性，能否切下一個男性的頭顱。有學者指出，女性反覆利用體重壓力之下，是有能力切斷人頭。學者又表示，男性的頭顱大約5至6公斤重，相信一般女性是可以將它帶走。不過，對於兇手在3小時之內完成殺人及割下頭顱，懷疑兇手懂得分割動物或是早有計劃。