北海道牛舍起火狂燒六小時　風勢強勁難撲滅百頭牛恐全葬身火海

日本北海道北部豐富町一座牛舍發生大火，火勢狂燒六個小時，裡頭約有一百頭乳牛和肉牛恐全部葬身火海。

火勢太大無法協助乳牛和肉牛逃生

據日媒報導，當地時間18日凌晨3點30分左右，一位目擊者通報消防局牛舍起火的消息，北海道天塩警察署及消防隊到場後確認沒有人受傷，但穀倉內約有100頭乳牛和肉牛，由於火勢太大無法協助逃生。

據悉大火一路延燒了6個小時尚未完全撲滅，因為現場風勢強勁，且水線無法拉到火場邊，因此消防隊員還在想辧法灌救，而牛隻都還在裡面，恐全數葬身火海。