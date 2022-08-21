北海道神社突然噴出30米高水柱 職員：是神的旨意 但專家咁解釋(有片)

水柱高約30米至40米，本月8日起在神社附近地下噴出，神社職員形容「是神的旨意」，表示最初水柱呈混濁的淺灰色，飄散著輕微硫磺味，水溫維持攝氏23度左右，以為是溫泉。但之後的幾天，水勢不僅沒有減弱，更愈來愈猛烈，水質逐漸清澈透明，硫磺味慢慢沒了。

居民不勝其煩

大批遊客聞訊前來觀賞，據報每日多達1,500人。人流急增導致交通擠塞，地方政府要增設臨時車位來應對。有居民則因水柱不停發出聲響而無法入睡，「水柱的聲音很煩擾，希望它盡快停止」。

此外，水柱噴出的水夾雜沙石，水氣隨風到處灑落，亦令居民感到困擾。有居民說：「看看我的汽車，今早才把它洗乾淨，我的衣服也無法晾乾。」

有專家指，水柱噴發位置以前是天然氣開採地點，懷疑天然氣從地底連帶地下水噴出，呼籲附近民眾不要使用明火，免生火災。