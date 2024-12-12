北海道與札幌同徵住宿稅 2026年4月起去札幌須交雙重稅｜日本旅遊

日本東京、大阪和福岡等早已開徵住宿稅，北海道和該縣旅遊熱點札幌的議會分別在周四和周三通過2026年4月起開徵住宿稅。這表示若去札幌旅行，將要交雙重住宿稅。旅客在札幌最多繳交25港元住宿稅，北海道也同樣，即去札幌旅遊最多付50港元住宿稅。

札幌市議會周三通過對市內酒店和旅館住客徵收住宿稅的條例，每人每晚住宿費低於5萬日圓(約2,549港元)，每人將徵收200日圓(約10港元)住宿稅；若5萬日圓或以上，則每人徵收500日圓(約25港元)。學校旅行或學校活動則毋須徵住宿稅。