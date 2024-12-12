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2024-12-12 19:01:43

北海道與札幌同徵住宿稅 2026年4月起去札幌須交雙重稅｜日本旅遊

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北海道

札幌屬於北海道縣內城市，所以須交雙重住宿稅。(資料圖片)

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日本東京、大阪和福岡等早已開徵住宿稅，北海道和該縣旅遊熱點札幌的議會分別在周四和周三通過2026年4月起開徵住宿稅。這表示若去札幌旅行，將要交雙重住宿稅。旅客在札幌最多繳交25港元住宿稅，北海道也同樣，即去札幌旅遊最多付50港元住宿稅。

札幌市議會周三通過對市內酒店和旅館住客徵收住宿稅的條例，每人每晚住宿費低於5萬日圓(約2,549港元)，每人將徵收200日圓(約10港元)住宿稅；若5萬日圓或以上，則每人徵收500日圓(約25港元)。學校旅行或學校活動則毋須徵住宿稅。

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日本旅遊｜北海道分三級徵稅

北海道縣議會周四通過的條例分3級徵稅，每人每晚住宿費低於2萬日圓(約1,000港元)，將徵收100日圓(約5港元)住宿稅；住宿費2萬日圓至5萬日圓以下，徵收200日圓(約10港元)；住宿費5萬日圓或以上，每人徵收500日圓(約25港元)。有關徵稅措施在北海道約20個市町村，在2026年4月實行，生效日期與縣內的札幌市一樣。

札幌 札幌

日本旅遊｜札幌：每年可帶來1.4億港元收入

札幌市稱，以2018年的入住人數計算，住宿稅每年收益約為27.5億日圓(約1.4億港元)，將用於改善旅遊景點無障礙設施等方面。有業界人士稱，暫時還未決定是否將住宿稅加入住宿費內。住宿稅支持者認為，徵稅可舒緩過度旅遊問題，也有助地區和旅遊業發展。反對者認為，市內居民、日本人和外國人應徵收不同住宿稅率，以及非旅遊目的住客應獲豁免。也有人認為縣市分開徵住宿稅很混亂。

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