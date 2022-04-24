北海道觀光船去年曾擱淺 海浪高3米 漁民警告船長不要出海

救援直升機周日吊起被發現的失蹤者。(美聯社)

日本北海道觀光船在東部知床半島水域沉沒，肇事觀光船去年6月曾擱淺，無人受傷，當時的船長涉嫌業務過失導致危險，被送往檢察當局查辦。

有認識涉事船長的船家表示，該觀光船身仍有去年擱淺留下的裂痕，又指曾勸告船長不要出海，「我知道海面浪大，所以我對他(船長)說：『出不了海』，但他還是去了。」

北海道新聞報道，很多漁民周六沒有出海，一名漁民說，因為知道海面情況惡劣，很多漁民出海後很快就決定放棄作業返回港口，「在這種情況下觀光船仍出海，我想可能有點魯莽」。

現場風高浪急 水溫僅攝氏5度

觀光船周六從斜里町宇登呂漁港出發，根據海象資訊，當地時間周六下午1時斜里町宇登呂浪高約1.9米，至1時15分，也就是失聯觀光船通報入水時，海浪高約3米。札幌管區氣象台表示，不能說發生海上風暴，但海浪似乎突然變高。

氣象當局估計事發時水溫不足攝氏5度，漁業人士指，事發海域水流急速、有大型暗礁，吹西北風時會翻起大浪。

《讀賣新聞》報道，北海道即使已是春季，但海水溫度仍然相當低。周六沿海地區陰天，中午前後開始颳起稍強的風勢。札幌管區氣象台表示，斜里町周六下午1時氣溫約5.8度、風速約每秒1.7米，海上保安廳人員指，這個時候的鄂霍次克海，水溫可能只有個位數。

有專家猜測或被鯨魚撞沉

北海道漁業協會人員說，觀光船通報出事後，因為海面情況惡劣，漁船無法即時前往事發現場，許多漁協成員周六在港內待命協助搜救，但因為風浪高而無法出航。

日本放送協會(NHK)則報道，有專家猜測，出事的觀光船可能遭受鯨魚襲擊。