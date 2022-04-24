北海道觀光船遊知床半島沉沒 徹夜搜索發現10人 均證實死亡(有片、多圖)

日本自衛隊、海上保安廳等周日在事發的知床半島嘉順野瀑布一帶水域搜救。(美聯社)

日本北海道觀光船周六(23日)下午在東部知床半島水域沉沒，自衛隊、海上保安廳派出艦艇、直升機等徹夜搜救，至周日(24日)早上陸續發現船上的人，惟至今找到的10人，均證實死亡，仍有16人失蹤。

觀光船「KAZU I」周六早上由北海道斜里町宇登呂漁港出海，原定到知床岬遊覽之後折返，船上載有24名遊客，包括2名兒童，以及一名船長和一名船員。至當地時間下午1時15分左右，觀光船在知床半島著名景點嘉順野瀑布附近水域，船長透過無線電及電話發出求救訊息，說「船頭入水，船快沉沒了，引擎失靈」。下午2時許，觀光船再通報「船頭已傾側約30度」，之後失聯。船公司表示，船上所有人都穿著救生衣，載客量65人，當時並無超載。

整夜搜索 並無發現

至晚上，自衛隊陸續派出護衛艦「川內號」、P-3C反潛巡邏機、U-125救難搜索機、直升機等到事發水域搜索，並無發現，海上保安廳派遣船艇，當地漁船亦加入搜救。經徹夜搜索，至周日早上陸續發現10人，由直升機送返斜里町，均證實死亡，仍有16人失蹤，搜救行動仍繼續。