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2023-06-18 19:01:26

北海道運豬車迎面撞巴士5死逾10傷 車cam捕捉猛撞一刻(有片)

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猛烈撞擊後，巴士與貨車損毀嚴重。(互聯網)

猛烈撞擊後，巴士與貨車損毀嚴重。(互聯網)

日本北海道八雲町周日(18)發生嚴重車禍，一輛從札幌開往函館的巴士遭對面行車線一輛運載豬隻的貨車迎頭撞擊，警方表示，意外共造成5人死亡，包括兩名司機，另有10多人受傷。

札幌電視台引述警方報道，死者為兩車司機以及巴士上3名乘客。日本放送協會(NHK)報道，巴士公司表示，巴士從札幌出發時載有18名乘客，初步了解，其中3人在事發前的一處車站下車，事發時車上估計有15名乘客加上司機共16人。北海道放送則引述警方指，巴士上有12名乘客，事後被送院治療。

貨車上僅一名司機

北海道文化放送較早前報道，巴士公司表示，巴士「高速函館號」早上750分從札幌出發前往函館，中午行經八雲町的野田生地區時，對面行車線一輛運豬貨車突然越過中線，迎面撞上巴士，造成意外。報道指貨車上只有一名司機，也有後車的行車攝錄機拍得事發一刻。

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