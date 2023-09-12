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2023-09-12 17:45:33

北海道降雷暴雨 多地水浸逾千戶停電 小樽商店街水淹 壽司店長嘆：生意難做(多圖)

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北海道部分路道水深及腰，工人加緊清理淤塞渠道。(互聯網)

北海道部分路道水深及腰，工人加緊清理淤塞渠道。(互聯網)

日本北海道周二受雷暴雨侵襲，小樽及洞爺湖溫泉等廣泛地區下大雨，小樽市內包括堺町商店街及住宅等20多處水浸，商店嘆惡劣天氣下生意難做。截至下午2時半，札幌、夕張、江別等地仍有約1,710戶停電。

小樽民眾：很久沒這樣大雨

日本放送協會(NHK)報道，上午10時半左右，小樽市中心的JR函館本線鐵路高架橋下方的通道水深及腰，需暫時關閉。旅遊熱點堺町商店街亦被淹浸，有貨車死火停在路上，商店員工忙於清理店內積水。一名壽司店店長慨嘆：「很久沒見過這樣的大雨，遊客好不容易才回流，店裡卻因大雨無法做生意。」

札幌管區氣象廳表示，因冷空氣團結集，高氣壓系統外圍暖濕空氣流入，導致大氣狀態持續不穩定，北海道多地出現雷暴。截至早上11時，小樽雨量為37毫米、伊達市大瀧地區35.5毫米。

洞爺湖溫泉雨量創紀錄

日本氣象協會指，洞爺湖溫泉每小時雨量達45毫米，雨勢猛烈，創當地自1978年有紀錄以來雨量新高。截至早上11時，瀨棚町6小時累積雨量達108.5毫米，是當地往年9月一整個月降雨量的逾7成。

小樽街道水浸，的士死火。(互聯網)

小樽街道水浸，的士死火。(互聯網)

JR列車停駛

氣象廳發出低窪地區水浸及山泥傾瀉警報，並呼籲民眾注意可能出現河水上漲、強風、閃電、落雹、龍捲風等天氣狀況。預測部分地區每小時雨量達50毫米以上。

受大雨影響，JR北海道在來線(地方鐵路)中午12時左右特急與普通列車合共50個班次停駛，停駛路段包括千歲線的札幌站至新千歲機場站及苫小牧站、函館線的森站至長萬部站以及俱知安站至小樽站、室蘭線的長萬部站至東室蘭站。此外，宗谷線的名寄站至稚內站的列車，從下午230分左右起停駛。

小樽馬路被淹浸。(互聯網) 街道淹浸。(互聯網) 行車激起水花。(互聯網) 小樽雨勢大。(互聯網) 小樽馬路水浸。(互聯網) 小樽落大雨。(互聯網) 札幌中央區下大雨。(互聯網) 札幌中央區下大雨。(互聯網) 札幌中央區下大雨，市民狼狽走避。(互聯網) 札幌連場大雨。(互聯網) 北海道室蘭道路積水。(互聯網) 北海道室蘭道路積水。(互聯網) 北海道室蘭道路積水。(互聯網) 札幌貼出列車停駛告示。(互聯網)
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