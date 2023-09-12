北海道降雷暴雨 多地水浸逾千戶停電 小樽商店街水淹 壽司店長嘆：生意難做(多圖)

日本北海道周二受雷暴雨侵襲，小樽及洞爺湖溫泉等廣泛地區下大雨，小樽市內包括堺町商店街及住宅等20多處水浸，商店嘆惡劣天氣下生意難做。截至下午2時半，札幌、夕張、江別等地仍有約1,710戶停電。

小樽民眾：很久沒這樣大雨

日本放送協會(NHK)報道，上午10時半左右，小樽市中心的JR函館本線鐵路高架橋下方的通道水深及腰，需暫時關閉。旅遊熱點堺町商店街亦被淹浸，有貨車死火停在路上，商店員工忙於清理店內積水。一名壽司店店長慨嘆：「很久沒見過這樣的大雨，遊客好不容易才回流，店裡卻因大雨無法做生意。」

札幌管區氣象廳表示，因冷空氣團結集，高氣壓系統外圍暖濕空氣流入，導致大氣狀態持續不穩定，北海道多地出現雷暴。截至早上11時，小樽雨量為37毫米、伊達市大瀧地區35.5毫米。

洞爺湖溫泉雨量創紀錄

日本氣象協會指，洞爺湖溫泉每小時雨量達45毫米，雨勢猛烈，創當地自1978年有紀錄以來雨量新高。截至早上11時，瀨棚町6小時累積雨量達108.5毫米，是當地往年9月一整個月降雨量的逾7成。