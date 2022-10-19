北溪天然氣管道損毀情況曝光　丹麥：由強烈爆炸造成(有片)

俄羅斯在波羅的海建造的北溪(Nord Steam) 1、2號天然氣輸氣管9月26日發生漏氣現象，北溪天然氣輸氣管破損照片也在推特流出。丹麥警方指，初步調查顯示，北溪天然氣管道上月底的洩漏事件，是由「強烈爆炸」造成。

瑞典傳媒《快報》(Expressen)周二(18日)發放影片，指以水底攝錄機拍攝北溪一號管道爆炸後受損的情況，是事發以來首次有相關影片曝光。片段顯示有管道環形金屬扭曲，有逾50米的管道消失，亦可看到管線上有個大破洞。

俄羅斯：西方國家度身打造報告將責任歸咎俄方

北溪1、2號天然氣輸氣管自從發生漏氣現象後，丹麥、瑞典政府便開始調查，調查結果顯示管道是遭受人為破壞。德國調查人員尚未能確定參與北溪天然氣輸氣管事故的人員，但他們認為俄羅斯可能是破壞管線的幕後黑手。丹麥警方指，初步調查顯示，北溪天然氣管道上月底的洩漏事件，是由「強烈爆炸」造成。

俄羅斯克里姆林宮則指，其他國家就事件進行秘密調查，又拒絕俄羅斯參與，西方國家「度身打造」了有關北溪天然氣管線破損的報告，以便將責任歸咎給俄羅斯。