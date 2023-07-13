北約峰會｜拜登又口誤 把澤連斯基叫成普京 杜魯多當場嚇呆(有片)

美國總統拜登周三在立陶宛舉行的北約峰會記者會上又口誤，錯把烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)叫成俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)，同場的杜魯多等國家領袖聽到後即嚇呆。

拜登在記者會上說，「佛拉基米爾(Vladimir)與我……我不該叫得這麼親密」，隨即改口說「澤連斯基先生與我」。Vladimir Putin是普京的英文譯名，澤連斯基的則為Volodymyr Zelenskyy，Volodymyr與Vladimir是出自同一個語源，均有「世界的統治者」或「和平的統治者」的意思，而在烏克蘭更常使用Volodymyr。

北約峰會｜杜魯多嚇親

拜登當時表現出來的是，他在公眾場合不應直呼他國總統的名字，應稱呼其姓氏。他低語了幾秒後再說：「澤連斯基先生與我討論了我在烏克蘭期間以及我們在其他地方會面時，可以做出的那種保證。」

從現場畫面可見，當拜登口誤的一刻，站在他旁邊的意大利總理梅洛尼當場瞪大眼睛、轉頭看著他，加拿大總理杜魯多也同樣轉頭盯著他，兩人表現出驚訝。