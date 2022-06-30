北約正式邀請瑞典芬蘭加入　普京：若在兩國部署兵力將回應

簡稱北約的北大西洋公約組織 (NATO)峰會在西班牙馬德里舉行，指俄羅斯是最大及最直接的威脅，要求俄羅斯立即停止在烏克蘭的戰爭。對於北約正式邀請芬蘭及瑞典加入，俄羅斯總統普京指，若北約在兩國部署兵力，俄羅斯將作出回應。
北約峰會與會領袖在首日會議批准《北約2022戰略文件》，指俄羅斯是北約成員國安全及歐洲大西洋地區和平穩定的「最大且直接的威脅」，並指俄羅斯入侵烏克蘭大幅改變安全環境，要求俄羅斯立即停止戰事。文件同時指出，一個強大並獨立的烏克蘭對歐洲大西洋地區的穩定至關重要，北約除了東部部署更多兵力，亦準備好向烏克蘭提供更多支援。
北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)同時宣布，北約已正式邀請瑞典及芬蘭加入，指兩國加入會令北約更強大和安全。
普京：不會為結束對烏軍事行動設限期
俄羅斯總統普京在出席土庫曼一個座談會後表示，北約峰會通過，邀請瑞典和芬蘭加入，對俄方沒有造成困擾，但莫斯科與斯德哥爾摩和赫爾辛基的關係，會因為兩國加入北約而無可避免出現緊張局勢，如果北約在芬蘭和瑞典加強軍事建設，威脅俄羅斯領土安全，俄羅斯將做出對等的回應。
普京指出，俄羅斯與瑞典和芬蘭的關係，並不像與烏克蘭的關係，認為瑞典和芬蘭如果想加入北約，可以即管去做。普京又重申針對烏克蘭的持別軍事行動目標不變，就是要解放頓巴斯地區，保障俄羅斯領土安全，又指軍事行動正按計劃進行，毋須為結束行動設立限期。