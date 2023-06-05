北約秘書長與埃爾多安討論瑞典加入北約申請，未取得突破。

北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)訪問土耳其伊斯坦布爾，並與總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)討論瑞典申請加入北約，但未能取得突破。斯托爾滕貝格指，土耳其及瑞典官員下周將會面討論相關問題，他認為仍有機會在下月北約峰會召開前達成有關協議。

斯托爾滕貝格周日在伊斯坦布爾與埃爾多安會面，商討瑞典申請加入北約、科索沃及烏克蘭局勢等事宜。斯托爾滕貝格在會後表示，他要求土耳其停止反對瑞典加入北約，瑞典已履行加入北約所需的義務，修改憲法廢除武器禁運令，亦加強了與其他國家反恐合作、實施了新的反恐法例，以及撤銷對土耳其實施的軍事出口管制，強調瑞典已盡了自身義務。他重申瑞典加入北約不但令瑞典更安全，亦會壯大北約及土耳其。