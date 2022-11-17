北約美國指俄要為波蘭導彈事件負最終責任　俄傳召波蘭臨時代辦

北約成員國波蘭在鄰國烏克蘭被俄軍導彈大規模攻擊期間，有導彈落入邊境地區，造成2人死亡，北約及波蘭初步認為，導彈可能來自烏克蘭的防空系統，並非俄軍施襲，美國亦認同看法。但美國及北約認為，侵略烏克蘭的俄羅斯需要負上最終責任。烏克蘭總統澤連斯基要求讓烏克蘭人員到現場參與調查；俄羅斯外交部傳召波蘭駐莫斯科臨時代辦。

白宮的聲明指，暫時未見與波蘭總統杜達就事件評估有矛盾的地方，又指俄羅斯向烏克蘭發動導彈攻擊，俄羅斯最終要為事件負責。杜達較早時指事件很大可能是烏克蘭防空導彈不幸落入波蘭境內。德國總理朔爾茨指，如果沒有俄烏戰爭便不會發生今次事件。

烏克蘭總統澤連斯基質疑初步評估結果，要求讓烏克蘭人員到現場參與調查，如果證實是他們的防空系統導致人命傷亡，烏克蘭需要道歉。