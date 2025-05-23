北美半世紀內或發生大地震　超級海嘯掀300米高巨浪

最新研究顯示，美國阿拉斯加、夏威夷和西海岸地區面臨潛在的超級海嘯威脅，一旦在未來50年內發生8級以上地震，將帶來高達約300米的巨浪。

可致沿海地區下沉兩米

根據《美國國家科學院院刊》最新發表的研究指出，位於美國西岸的卡斯卡迪亞隱沒帶，從溫哥華島北部延伸至加州門多西諾角的這條斷層，在未來50年內有15%的機率引發8級以上地震，並可能導致沿海地區下沉6.5呎（約2米）。

弗吉尼亞理工大學的研究發現，強烈地震加上海平面上升的雙重影響下，北加州、俄勒岡州北部和華盛頓州南部的居民和財產可能遭受最嚴重的衝擊。