北美半世紀內或發生大地震　超級海嘯掀300米高巨浪

最新研究顯示，美國阿拉斯加、夏威夷和西海岸地區面臨潛在的超級海嘯威脅，一旦在未來50年內發生8級以上地震，將帶來高達約300米的巨浪。
可致沿海地區下沉兩米
根據《美國國家科學院院刊》最新發表的研究指出，位於美國西岸的卡斯卡迪亞隱沒帶，從溫哥華島北部延伸至加州門多西諾角的這條斷層，在未來50年內有15%的機率引發8級以上地震，並可能導致沿海地區下沉6.5呎（約2米）。
弗吉尼亞理工大學的研究發現，強烈地震加上海平面上升的雙重影響下，北加州、俄勒岡州北部和華盛頓州南部的居民和財產可能遭受最嚴重的衝擊。
研究指出，阿拉斯加因地形崎嶇且地震頻繁，再加上氣候變遷導致冰川融化，使得地形更加不穩定。而夏威夷則因火山活動頻繁，特別是在大島東南側的莫納羅亞火山和基拉韋厄火山持續活躍，增加了發生超級海嘯的風險。
北美最活躍地震區之一
值得注意的是，卡斯卡迪亞隱沒帶是「環太平洋火山帶」的一部分，是北美最活躍的地震區之一。
弗吉尼亞理工大學地球科學系助理教授杜拉進一步指出：「卡斯卡迪亞是一個獨特的地方。這裏人口密度不高，但大多數河口都有生物群落，而且它們都位於沉降帶。說實話，我認為這次地沉降的影響可能比最近全球其他大地震的影響更大。」
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