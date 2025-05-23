熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-05-23 12:45:13

北美半世紀內或發生大地震　超級海嘯掀300米高巨浪

分享：

專家警告，美國三個地區未來50年內可能會出現超級海嘯。（示意圖／PIXABAY）

最新研究顯示，美國阿拉斯加、夏威夷和西海岸地區面臨潛在的超級海嘯威脅，一旦在未來50年內發生8級以上地震，將帶來高達約300米的巨浪。

可致沿海地區下沉兩米

根據《美國國家科學院院刊》最新發表的研究指出，位於美國西岸的卡斯卡迪亞隱沒帶，從溫哥華島北部延伸至加州門多西諾角的這條斷層，在未來50年內有15%的機率引發8級以上地震，並可能導致沿海地區下沉6.5呎（約2米）。

弗吉尼亞理工大學的研究發現，強烈地震加上海平面上升的雙重影響下，北加州、俄勒岡州北部和華盛頓州南部的居民和財產可能遭受最嚴重的衝擊。

adblk5

研究指出，阿拉斯加因地形崎嶇且地震頻繁，再加上氣候變遷導致冰川融化，使得地形更加不穩定。而夏威夷則因火山活動頻繁，特別是在大島東南側的莫納羅亞火山和基拉韋厄火山持續活躍，增加了發生超級海嘯的風險。

地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖）

北美最活躍地震區之一

值得注意的是，卡斯卡迪亞隱沒帶是「環太平洋火山帶」的一部分，是北美最活躍的地震區之一。

弗吉尼亞理工大學地球科學系助理教授杜拉進一步指出：「卡斯卡迪亞是一個獨特的地方。這裏人口密度不高，但大多數河口都有生物群落，而且它們都位於沉降帶。說實話，我認為這次地沉降的影響可能比最近全球其他大地震的影響更大。」

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能