北美日全食｜國際太空站另類視角 月球陰影投落地表(有片)

國際太空站太空人拍攝到月球陰影投落在地表上的畫面。(互聯網)

日全食周一(8日)相隔7年再在北美洲出現，美國、加拿大和墨西哥多個大城市、約3,200萬人口所在的地方，抬頭便可看到，即掀起觀賞日全食狂熱。國際太空站太空人則獨享另類視角：巨大月球陰影投射在地球表面上。

美國太空總署(NASA)表示，國際太空站「飛入月球陰影」時，NASA太空工程師多米尼克(Matthew Dominick)和埃普斯(Jeanette Epps)在「一個忙著轉移貨物、保養太空衣和進行微重力研究的工作天」之後，捕捉到這難得的景象。

北美日全食｜太空人在加拿大上空拍攝

聲明指，太空人在加拿大東南部上空約418公里的位置，拍攝到月球陰影投射在地表上的畫面。