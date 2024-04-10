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國際
2024-04-10 12:58:16

北美日全食｜國際太空站另類視角 月球陰影投落地表(有片)

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國際太空站太空人拍攝到月球陰影投落在地表上的畫面。(互聯網)

國際太空站太空人拍攝到月球陰影投落在地表上的畫面。(互聯網)

日全食周一(8)相隔7年再在北美洲出現，美國、加拿大和墨西哥多個大城市、約3,200萬人口所在的地方，抬頭便可看到，即掀起觀賞日全食狂熱。國際太空站太空人則獨享另類視角：巨大月球陰影投射在地球表面上。

美國太空總署(NASA)表示，國際太空站「飛入月球陰影」時，NASA太空工程師多米尼克(Matthew Dominick)和埃普斯(Jeanette Epps)在「一個忙著轉移貨物、保養太空衣和進行微重力研究的工作天」之後，捕捉到這難得的景象。

北美日全食｜太空人在加拿大上空拍攝

聲明指，太空人在加拿大東南部上空約418公里的位置，拍攝到月球陰影投射在地表上的畫面。

月球陰影最先讓墨西哥太平洋沿岸陷入一片黑暗之中，接著橫過美國，最後來到加拿大大西洋沿岸，從北美洲西側登陸、東側入海前後不到1個半小時。這次是自2017年來第一個覆蓋北美大片地區的日全食，下次再在美國本土出現，要等到2044年。

美國太空總署分享日全食畫面，右為國際太空站太空人拍攝到月球陰影投落在地表的畫面。(互聯網) 國際太空站太空人拍攝到月球陰影投落在地表的畫面。(互聯網) 國際太空站太空人拍攝到月球陰影投落在地表的畫面。(互聯網) 國際太空站太空人拍攝到月球陰影投落在地表的畫面。(互聯網) 國際太空站太空人拍攝到月球陰影投落在地表的畫面。(互聯網) 在美國德州阿靈頓看到的日全食。(美聯社) 美國密歇根州小學生興奮觀看日全食。(美聯社) 美國密歇根州小學一對好姊妹一起觀看日全食。(美聯社) 密歇根州小學生用紙碟自製護罩，觀看日全食。(美聯社) 日全食結束，太陽逐漸再現。(美聯社)

北美日全食｜日全食最長逾4分鐘

視乎觀測所在的位置，這次日全食持續時間最長達428秒，較2017年的242秒長。NASA表示，日全食持續時間可從最短10秒到最長約7分半鐘不等。而這次從月球開始遮住太陽到日全食的時間大約80分鐘，然後再過80分鐘日食便結束。

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