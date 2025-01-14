北美星巴克新規定：沒消費不能佔用座位、借廁所 為何捨棄「敞開大門」政策？

為應對業績欠佳及顧客流失問題，連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)周一(13日)宣布，未來北美地區所有門市需確認顧客有消費，顧客才能使用店內座位及洗手間。 美聯社報道，這項適用於所有北美直營門市的新規定也禁止歧視或騷擾，不可在店內飲用非門市售賣的酒精飲料，嚴禁吸毒、抽煙或吸電子煙，也禁止乞討行為。 星巴克門市可下逐客令 根據新規定，門市可向違規者下逐客令，且若有必要，門市也可報警處理。星巴克表示，員工將接受相關培訓，以執行這項新政策。

星巴克發言人安德森(Jaci Anderson)表示，新規定旨在保障付款消費者的權益，且其他零售業者早已實施類似規定。他說：「我們希望店內的每位消費者都有賓至如歸的感受。透過制定明確的行為及空間使用規則，我們才能為所有顧客打造更美好的環境。」 「敞開大門」政策因何而起？ 這項新規定也扭轉星巴克自2018年起實施的「敞開大門」政策。此政策源於兩名非裔男子到費城一間星巴克門市坐著談生意卻沒消費，店員要求他們離開遭拒，於是報警，最後兩人遭警員拘捕。他們被捕的畫面曝光後，星巴克遭受猛烈批評。時任星巴克行政總裁舒爾茲(Howard Schultz)表示，他不希望有人被拒諸門外而感覺「矮人一截」。

星巴克因「危險行為」關閉美國部分門市 但此後，星巴克員工和消費者不時因店內一些不守規定、危險的行為受到困擾。2022年，星巴克因屢次發生吸毒、員工受威脅等事件，陸續關閉美國16間門市，包括洛杉磯和公司總部所在地西雅圖各6間門市。 星巴克現任行政總裁尼科爾(Brian Niccol)表示，期望星巴克能重拾往昔社區咖啡店的氛圍，因為長期以來，外賣車道大排長龍等各種狀況，導致光顧星巴克變成「毫無樂趣」的事。