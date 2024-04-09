今年全球唯一一次日全蝕星期一(8日)在北美洲出現，屬於全食帶第一個主要觀賞點的墨西哥，多個地點有數以千計的民眾聚集，並戴上防護眼鏡，當太陽被月影接近下天空變暗時，現場播放音樂。達到日全食時，現場人群爆發出歡呼聲、掌聲和口哨聲。在美國紐約的民眾，在觀賞到日全食時亦興奮地尖叫。