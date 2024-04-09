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國際
2024-04-09 10:21:00

北美民眾迎來日全食　觀賞現場歡呼聲掌聲不絕 (有片)

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北美民眾迎來日全食，觀賞現場爆發出歡呼聲和掌聲。(AP)

北美民眾迎來日全食，觀賞現場爆發出歡呼聲和掌聲。(AP)

今年全球唯一一次日全蝕星期一(8)在北美洲出現，屬於全食帶第一個主要觀賞點的墨西哥，多個地點有數以千計的民眾聚集，並戴上防護眼鏡，當太陽被月影接近下天空變暗時，現場播放音樂。達到日全食時，現場人群爆發出歡呼聲、掌聲和口哨聲。在美國紐約的民眾，在觀賞到日全食時亦興奮地尖叫。

美國密芝根州。(AP) 美國密芝根州。(AP)

這次日全食的全食帶，從大洋洲東部開始，經過太平洋東部、墨西哥、美國、加拿大東南部，在大西洋西北部結束。而全食帶闊200公里，全食階段持續超過4分鐘，是2010年以來最長的一次，其中墨西哥境內觀測到的全食階段最長，約有4分半鐘時間。美國本土下一次橫跨東西岸的日全食，要等到2045年才會再出現。

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