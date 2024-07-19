北美訂票龍頭Fandango創辦人跳樓亡　「無法解釋這痛苦」

美國紐約於當地時間16日上午10點許，在曼哈頓君怡酒店（Kimberley Hotel）發現一人墮樓身亡， 而19日亡者被確認為訂票網站「Fandango」的創辦人。

一名法官向CNN證實，這名從君怡酒店跳樓身亡的死者，就是北美最大的訂票網站「Fandango」創辦人、財務長克萊恩（J. Michael Cline）16日，享年64歲。

1999年創立Fandango

紐約警察局表示，當地時間16上午約10點，64歲的克萊恩被發現墜樓，估計是從酒店的20樓跳下。緊急醫療人員在當下幾乎是立刻宣布克萊恩死亡。娛樂網站TMZ報道，克萊恩在房中留下了遺書，上面寫着：「很抱歉，我無法解釋這種該死的痛苦。我愛你們所有人。」

據為商業人士所開的社交服務網站LinkedIn資料顯示，克萊恩於1999年創立了Fandango，並於2011年離開。該公司現由NBCUniversal所有。