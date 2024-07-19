北美訂票龍頭Fandango創辦人跳樓亡　「無法解釋這痛苦」

美國紐約於當地時間16日上午10點許，在曼哈頓君怡酒店（Kimberley Hotel）發現一人墮樓身亡， 而19日亡者被確認為訂票網站「Fandango」的創辦人。
一名法官向CNN證實，這名從君怡酒店跳樓身亡的死者，就是北美最大的訂票網站「Fandango」創辦人、財務長克萊恩（J. Michael Cline）16日，享年64歲。
1999年創立Fandango
紐約警察局表示，當地時間16上午約10點，64歲的克萊恩被發現墜樓，估計是從酒店的20樓跳下。緊急醫療人員在當下幾乎是立刻宣布克萊恩死亡。娛樂網站TMZ報道，克萊恩在房中留下了遺書，上面寫着：「很抱歉，我無法解釋這種該死的痛苦。我愛你們所有人。」
據為商業人士所開的社交服務網站LinkedIn資料顯示，克萊恩於1999年創立了Fandango，並於2011年離開。該公司現由NBCUniversal所有。
留下妻子與六名子女
克萊恩在去世時是私募股權公司Accretive的創辦人兼管理合夥人，同時也是風險投資基金Juxtapose的執行長，亦曾任職於新創融資公司Accretive。此外，他還創辦了多家包括科技公司 R1 RCM、商業保險公司Insureon和教育諮詢公司Everspring。
克萊恩也是保護動物的倡導者，曾擔任國家魚類和野生動物基金會的主席，並於2020年撰寫了有關保育工作重要性的文章。克萊恩畢業於康奈爾大學，並擁有哈佛商學院MBA學位。他身後留下妻子與六名子女。
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