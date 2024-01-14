北韓今年首度發射疑彈道導彈 落入日本專屬經濟區外海域 日方提嚴重抗議(更新)

【18：26更新】 日本防衛省表示，北韓周日下午2時53分左右，從內陸朝東北方試射一枚彈道導彈，飛行高度最高約逾50公里、飛行距離至少約500公里。日本政府已向北韓提出嚴重抗議並強烈譴責，強調北韓試射彈道導彈是「違反聯合國安理會決議且攸關國民安全的重大問題」。

日本防衛大臣木原稔已下令所屬人員在與美國及南韓等保持緊密合作同時，全力蒐集情報與分析；將針對可能發生的事態預做準備，並持續做好全面警戒及監視工作。

日本政府防衛省及南韓軍方周日(14日)表示，北韓朝日本海發射疑為彈道導彈，研判已落入日本專屬經濟區(EEZ)外海域。這是北韓2024年首度發射導彈，也是自上月中發射洲際彈道導彈後再次發射。南韓軍方指，今次疑為中程彈道導彈，日本則研判為短程。