北韓傳派1萬兵援俄攻烏 俄否認 美表憂慮

烏克蘭總統澤連斯基周日表示，情報部門匯報北韓計劃派兵協助俄羅斯，將實際介入烏克蘭戰事，令俄軍進一步升級對烏克蘭的軍事行動，呼籲國際社會援助烏克蘭，以避免「一場更大的戰爭」。烏克蘭傳媒引述西方外交官指，估計北韓已經派一萬名士兵赴俄。克里姆林宮否認消息，美國則表示憂慮。

澤連斯基周日表示，觀察到俄國和北韓的聯盟關係變得更牢固，不只涉及轉移武器，還有士兵從北韓轉移到俄軍。