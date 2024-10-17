北韓傳派1萬兵援俄攻烏 俄否認 美表憂慮

烏克蘭總統澤連斯基周日表示，情報部門匯報北韓計劃派兵協助俄羅斯，將實際介入烏克蘭戰事，令俄軍進一步升級對烏克蘭的軍事行動，呼籲國際社會援助烏克蘭，以避免「一場更大的戰爭」。烏克蘭傳媒引述西方外交官指，估計北韓已經派一萬名士兵赴俄。克里姆林宮否認消息，美國則表示憂慮。
澤連斯基周日表示，觀察到俄國和北韓的聯盟關係變得更牢固，不只涉及轉移武器，還有士兵從北韓轉移到俄軍。
傳當中18人已成「逃兵」
烏克蘭傳媒周二進一步引述西方外交消息，指北韓已動員一萬名士兵赴俄，但當中有18名「逃兵」，已從俄羅斯庫爾斯克州及布良斯克州、距離烏克蘭邊境僅約7公里的據點逃走，俄軍正追查下落。據報有俄軍向上級隱瞞逃兵情況。克里姆林宮否認北韓「兵援」的消息，但強調總統普京今年6月出訪平壤時，與北韓領袖金正恩簽署的全面戰略夥伴關係協議包括一條互助條款，列明雙方同意協助對方驅逐外來侵略。
美憂朝從俄烏戰爭 獲得軍事經驗
美國白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，美方無法證實有關報道，若報道屬實，顯示俄朝關係正大大提升和深化，同時反映普京在俄軍遭受重大傷亡後，變得更絕望。美國太平洋陸軍司令弗林(Charles Flynn)則稱，一旦北韓士兵參與戰事，將令平壤當局獲得戰場上的實際經驗，從而調整武器和彈藥等，情況令人擔憂。南韓國防部長金龍顯早於本月8日聲稱，或有北韓士兵與俄軍一起在烏克蘭戰鬥，相信部分已陣亡，並料會有更多人被派往烏國前線。