北韓公布發射試驗衛星 驗證攝影通訊技術可靠性 南韓專家提出數點質疑

報道指，該枚衛星試驗品在最適合的環境中，驗證了地面控制系統操作攝影裝備的可靠性，並評估數據傳輸處理能力及安全性。報道聲稱，在攝影機運用技術通訊裝置及地面控制系統性能上都達到了重要技術指標，形容這次最終階段的重要試驗是發射偵察衛星的「最後關門工序」，取得重要成果，並將於明年4月完成開發軍事偵察衛星一號的準備。

北韓官方朝中社報道，宇宙開發局周日在平安北道西海衛星發射場，將一枚衛星試驗品以高仰角發射到500公里高空，在模擬宇宙環境中，測試了試驗品上安裝的20米分辨率試驗用全色攝影機、兩部多光譜相機、圖像發射機以及多波段收發機等。

南韓與日本周日指，北韓當日向朝鮮半島東部海域發射兩枚中程彈道導彈，北韓周一公布，宇宙開發局周日發射一枚試驗衛星，驗證攝影、通訊等技術性能，形容這是最終階段的重要試驗，並預告明年4月將完成開發軍事偵察衛星。

南韓專家提出質疑

南韓韓聯社報道，就北韓公開的首爾、仁川衛星圖片來看，南韓專家認為，衛星不足以作為軍用。

南韓航空大學教授張泳根指，一般偵察衛星解析度必須在0.5米以上，但北韓公開的測試解析度是20米，「軍事應用非常有限」，連商用對地球觀測衛星都比不上。

對於北韓聲稱在太空環境下驗證重要指標，張泳根分析，據了解北韓無相關測試設施，還要節約成本，所以才會像這次一樣採取高角度發射，在高空緩慢下降的過程中進行驗證，「但一般來說，很難想像用這種方式進行太空環境測試」。

驗證衛星性能的太空環境測試，一般在地面上的試驗設施進行，驗證包括在極度溫差及放射性物質等環境中的性能。

南韓軍方維持平壤發射導彈評估

此外，有專家對北韓這次公布的火箭發射照片是否真是在周日測試中拍攝存疑。根據氣象觀測結果，發射現場所在的平安北道東倉里一帶周日降雪，但照片背景中的山區不見有雪的跡象，衛星影像拍攝的首爾地區也看不見積雪。

南韓合同參謀本部周一亦指，軍方維持前一天對發射物體的分析結果，認為北韓周日發射的是中程彈道導彈(MRBM)。這次除了導彈類型、飛行高度外，南韓軍方未公開講述任何分析結果，因為懷疑北韓故意在翌日報道中發表不同數據，藉以混淆南韓和美國軍方視聽。