北韓公開處決3名青少年 2人違規散播南韓電影 1人謀殺繼母 當局指「同樣邪惡」

據指北韓當局近日宣布會嚴打涉及外國媒體、尤其是南韓媒體的犯罪行為。(資料圖片)

自由亞洲電台(Radio Free Asia)上周五(2日)引述兩名目擊者報道，北韓於10月在與中國接壤邊境城市惠山(Hyesan)公開槍決3名少年，其中兩人觀看及散播南韓電影，另一人則因謀殺繼母被判死刑，3人年約16、17歲。當局告訴被迫前來觀看處決的民眾，3人的罪行「同樣邪惡」。

一名現場目擊的女子透露：「他們說：『那些觀看或散播南韓電影和戲劇的人，以及那些謀殺他人、擾亂社會秩序的人不會被原諒，會被判最重刑罰——死刑。』」

即場宣判並槍決

女子表示，處決大會在小型機場舉行，「惠山居民一群一群地聚集在跑道上，當局讓那3名青少年學生站在公眾前面，即場宣判他們死刑，立即槍決。」

執行槍決前一周，北韓當局才召開公眾大會，宣布會對涉及外國媒體、尤其是南韓媒體的犯罪行為，採取更強硬行動。

從中國偷運違禁內容USB進北韓

報道指，近幾年來，北韓民眾透過更易於隱藏的USB、SD記憶卡等散播南韓與西方電影、音樂以及電視綜藝節目等。走私分子從中國偷運USB等進入北韓，之後違禁內容便人傳人地廣泛散布。