北韓公開處決3名青少年 2人違規散播南韓電影 1人謀殺繼母 當局指「同樣邪惡」

自由亞洲電台(Radio Free Asia)上周五(2日)引述兩名目擊者報道，北韓於10月在與中國接壤邊境城市惠山(Hyesan)公開槍決3名少年，其中兩人觀看及散播南韓電影，另一人則因謀殺繼母被判死刑，3人年約16、17歲。當局告訴被迫前來觀看處決的民眾，3人的罪行「同樣邪惡」。
一名現場目擊的女子透露：「他們說：『那些觀看或散播南韓電影和戲劇的人，以及那些謀殺他人、擾亂社會秩序的人不會被原諒，會被判最重刑罰——死刑。』」
即場宣判並槍決
女子表示，處決大會在小型機場舉行，「惠山居民一群一群地聚集在跑道上，當局讓那3名青少年學生站在公眾前面，即場宣判他們死刑，立即槍決。」
執行槍決前一周，北韓當局才召開公眾大會，宣布會對涉及外國媒體、尤其是南韓媒體的犯罪行為，採取更強硬行動。
從中國偷運違禁內容USB進北韓
報道指，近幾年來，北韓民眾透過更易於隱藏的USB、SD記憶卡等散播南韓與西方電影、音樂以及電視綜藝節目等。走私分子從中國偷運USB等進入北韓，之後違禁內容便人傳人地廣泛散布。
犯事者與父母一併送進勞改營
有鑑於此，平壤愈來愈擔心南韓文化會影響北韓年輕人，過去幾年，當局隨機抽查民眾的智能手機，嚴厲懲處違規者。
上述消息人士指，被捉到觀看外國電影的人會被送到紀律勞教中心，如果之後再犯，便會連同父母一起被送到勞改營服刑5年。若被捉到散播或販售南韓電影，不論是否成年，都可能被判死刑。
當局安插「間諜」捉人
案中兩名少年被捉到在市場販售含有違禁內容的USB，消息指，他們落入當局設下的陷阱，當局在民眾之間廣布線眼，這些「間諜」一旦發現有人販賣違禁內容，便會報警。
此外，咸鏡北道一名居民透露，青少年被處決的消息已傳開，居民都嚇壞了。另有消息指，儘管當局嚴密控制及打壓，以根除反動思想和文化，但年輕人仍被捉到偷看南韓電影，因此當局正以公開處決來執行恐怖統治。執法當局已下令快速審理違規者，料未來會有更多公開處決。