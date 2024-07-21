北韓再放200垃圾氣球襲境　南韓重啟心戰廣播應對

南韓軍方21日宣布，北韓再度向南韓空飄更多可能攜帶垃圾、糞便的「穢物氣球」。南韓18日才在邊境地區重啟反朝心戰廣播，以報復北韓一系列導致兩韓緊張局勢不斷升級的挑釁行動。
《韓聯社》報道，南韓聯合參謀本部21日上午表示，北韓再度向南韓空飄「穢物氣球」，目前氣球正飄往南韓京畿道北部。南韓敦促民眾若發現有氣球掉落，切勿觸碰，並立即向附近的軍事基地或警方報告。
廣播暫時改為「每日實施」
北韓自5月下旬以來，斷斷續續地向南韓飄送數千個裝有垃圾、菸蒂、糞便的穢物氣球，引發兩韓關係緊張。南韓軍方指出，北韓在7月18日時隔22天，再度向南韓飄送200顆氣球。為反制北韓，南韓於同日晚間，在邊境地區實施約10小時的對朝擴音廣播。
另外，南韓軍方也決定，將彈性採取的擴音廣播暫時改為「每日實施」，希望藉此遏制北韓挑釁行動。不過，也有意見擔心此舉可能會使北韓做出更激烈的回應，激化雙方對立。
「可怕而昂貴的代價」
報道指出，對朝擴音廣播是一種心戰手段，目的是讓北韓軍人與民眾產生心理動搖，據悉，南韓軍方將在廣播內容加入北韓駐古巴前參贊叛逃的消息。
北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正先後於7月14、16日兩度發表談話，指出北韓境內再度發現南韓脫北者團體施放的氣球。金與正揚言，若韓方持續發送反朝傳單，北韓將改變應對方式，並威脅韓方必須準備好付出「可怕而昂貴的代價」。
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