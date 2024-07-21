北韓再放200垃圾氣球襲境　南韓重啟心戰廣播應對

南韓軍方21日宣布，北韓再度向南韓空飄更多可能攜帶垃圾、糞便的「穢物氣球」。南韓18日才在邊境地區重啟反朝心戰廣播，以報復北韓一系列導致兩韓緊張局勢不斷升級的挑釁行動。

《韓聯社》報道，南韓聯合參謀本部21日上午表示，北韓再度向南韓空飄「穢物氣球」，目前氣球正飄往南韓京畿道北部。南韓敦促民眾若發現有氣球掉落，切勿觸碰，並立即向附近的軍事基地或警方報告。

廣播暫時改為「每日實施」

北韓自5月下旬以來，斷斷續續地向南韓飄送數千個裝有垃圾、菸蒂、糞便的穢物氣球，引發兩韓關係緊張。南韓軍方指出，北韓在7月18日時隔22天，再度向南韓飄送200顆氣球。為反制北韓，南韓於同日晚間，在邊境地區實施約10小時的對朝擴音廣播。