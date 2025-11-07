北韓再次發射飛彈　日本抗議憂作進一步挑釁

南韓及日本今早（7日）指，北韓在向東面水域發射一枚疑似短程導彈，南韓相信北韓在指控測試的力度。日本方面表示，已透過駐中國大使館向北韓提出抗議，並相信北韓未來會作出更強烈的挑釁。

南韓聯合參謀部表示，北韓從西部的大館發射一枚導彈，橫跨該國之後在東面海域墮海，飛行了約700公里。南韓表示，他們與美國的情報部門在事前已對北韓的發射前準備工作進行分析，並在分析有關的細節。南韓稱軍方已加強對北韓再次試射的監視及警戒。日本表示，導彈未有落入日本的專屬經濟水域。