北韓再次發射飛彈　日本抗議憂作進一步挑釁

南韓及日本今早（7日）指，北韓在向東面水域發射一枚疑似短程導彈，南韓相信北韓在指控測試的力度。日本方面表示，已透過駐中國大使館向北韓提出抗議，並相信北韓未來會作出更強烈的挑釁。
南韓聯合參謀部表示，北韓從西部的大館發射一枚導彈，橫跨該國之後在東面海域墮海，飛行了約700公里。南韓表示，他們與美國的情報部門在事前已對北韓的發射前準備工作進行分析，並在分析有關的細節。南韓稱軍方已加強對北韓再次試射的監視及警戒。日本表示，導彈未有落入日本的專屬經濟水域。
日本預料北韓可能再度核試
日本內閣官房長官木原稔在記者會上表示，已透過駐北京領事館向北韓提出嚴重抗議。木原批評北韓無視聯合國安理會的決議，並關乎日本國民的安全。木原表示北韓今後可以會繼續發射各種的導彈或火箭衞星等，甚至可能重新進行核試的挑釁行為。他指北韓的核武和飛彈發展威脅日本及國際社會的和平及安全，這是絕對不可接受。
南韓軍方表示，在美國防長海格塞斯（Pete Hegseth）周一（3日）訪問南韓起，北韓已在西部海域發射10枚的炮彈。而日本就指，在首相高市早苗上任後，北韓已兩度試射飛彈。在周二海格塞斯與南韓會面中，讚揚南韓增加國防開支面對北韓的核威脅以及地區的不穩定情況。