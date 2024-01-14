北韓再試射彈道導彈 南韓軍方：新型導彈或使用經測試固態燃料引擎

韓聯社引述軍方說法指出，北韓去年11月聲稱在固態燃料引擎試驗中取得成果，這次試射可能在測試採用固態燃料引擎的新型中程彈道導彈。使用固態燃料引擎可使發射導彈時省去注入液體燃料的過程，也可拉長射程，有助提高突襲攻擊能力。

這是北韓今年首次發射彈道導彈，距離去年12月18日發射洲際彈道導彈相隔27天。

南韓合同參謀本部表示，北韓於下午2時55分，從平壤一帶向東海發射導彈，推測為一枚中程彈道導彈，約飛行1,000公里後落入東海。南韓軍方發現北韓發射導彈後立即追蹤，並與美國、日本緊密交換資訊。

北韓周日試射導彈，是今年首次，推測為一枚中程彈道導彈。南韓軍方指，這次試射導彈可能使用平壤不久前聲稱已完成測試的固態燃料引擎，有助提升北韓突襲能力。

專家：北韓今年會多次測試

南韓國防部長申源湜早前指，情報顯示北韓當局持續進行試射中程彈道導彈的準備工作，可能在今年初試射，最快可能在1月中。

專家指出，周日試射導彈的射程並不長、飛行時間也短，很有可能是為確保發射穩定性調整了推進力，之後進行試射的飛行時間可能大幅增長，並預期北韓今年內會進行多次測試。

南韓合同參謀本部譴責北韓試射導彈是深刻影響朝鮮半島和平穩定的威脅及明確挑釁行為，再次強調會透過穩固的韓美同盟防禦體系，維持可壓倒性應對任何挑釁的能力。