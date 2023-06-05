北韓去年竊逾7億美元加密貨幣 半數外匯收入料來自網攻 供武器計劃資金

美國高層官員表示，據美國估計，北韓約半數外匯收入來自網絡攻擊，而這些「不義之財」可能為其武器計劃提供重要的資金來源。

日經亞洲報道，香格里拉對話亞洲安全會議本月2日在新加坡召開，北韓構成的威脅是主要議題之一。儘管北韓上月31日未能成功發射軍事偵察衛星，但已表明很快將再發射且不會先行通知。

美官員：網攻是北韓主要資金來源

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)、日本防衛大臣濱田靖一、南韓國防部長李鍾燮3日在香格里拉對話場邊會談中，同意今年底前將啟動即時共享北韓導彈警報情報系統。

美國正尋求切斷北韓核武和導彈計劃的經費來源。拜登政府的一名高層官員上周告訴日經亞洲：「我們非常擔心加密貨幣被盜，網絡攻擊是平壤政權的重要資金來源，我們擔心北韓約50%外匯收入來自網絡盜竊。」官員說，自2018年來，北韓網攻急劇增加，剛好是在金正恩領導下北韓開始大舉試射導彈之時。