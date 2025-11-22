北韓叛逃外交官談犬決傳聞　指金正恩認酷刑為震懾高層

2019年逃亡至南韓的北韓前外交官劉現祐，近日出書揭露北韓領袖金正恩統治內幕，他表示，金正恩曾自曝為何處決其姑丈、當時北韓「第二號人物」張成澤，是因為張是「叛徒」，殘酷處決是為「震懾全體高層幹部」。

外父曾掌管金氏秘密資金

日本《朝日新聞》報道，現年53歲的劉現祐曾任北韓駐科威特臨時代辦，其外父全日春曾任北韓勞動黨「39號室」室長，掌管金氏家族的秘密資金，被視為最接近最高領導階層的核心人物之一。

劉現祐在新書《金正恩的秘密金庫》披露，金正恩於2013年12月處決張成澤，震撼國際，劉表示，在處決後不久的12月30日，金正恩曾與全日春、崔龍海、金養建等7名高官共進晚餐，親自解釋下令處決的理由。