北韓叛逃外交官談犬決傳聞　指金正恩認酷刑為震懾高層

2019年逃亡至南韓的北韓前外交官劉現祐，近日出書揭露北韓領袖金正恩統治內幕，他表示，金正恩曾自曝為何處決其姑丈、當時北韓「第二號人物」張成澤，是因為張是「叛徒」，殘酷處決是為「震懾全體高層幹部」。
外父曾掌管金氏秘密資金
日本《朝日新聞》報道，現年53歲的劉現祐曾任北韓駐科威特臨時代辦，其外父全日春曾任北韓勞動黨「39號室」室長，掌管金氏家族的秘密資金，被視為最接近最高領導階層的核心人物之一。
劉現祐在新書《金正恩的秘密金庫》披露，金正恩於2013年12月處決張成澤，震撼國際，劉表示，在處決後不久的12月30日，金正恩曾與全日春、崔龍海、金養建等7名高官共進晚餐，親自解釋下令處決的理由。
「完全沒有忠誠心」
他轉述金正恩當時說：「張成澤是叛徒，完全沒有忠誠心。父親（金正日）過世後的三年間，我認為要以喪禮般的心情度日，但張成澤每日的行徑讓我無法忍受，才決定處刑。」至於外界盛傳張成澤遭「犬決」，雖無法證實，但劉透露，金正恩明確表示採用「殘酷方式」，是為「震懾全體高層幹部」。
而外界關注的金正恩女兒，劉現祐指出，部分西方媒體的報道與真實情況有出入，包括名字、年齡與家庭結構。他說，之所以能掌握部分細節，是因為外父曾與金正恩女兒合照，並把情況轉述給家人，因此他得以獲悉一些資訊。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章