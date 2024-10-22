北韓國旗現俄烏戰場 金與正爆粗鬧南韓烏克蘭

俄羅斯派兵攻打烏克蘭超過兩年仍未結束，北韓更捲入其中。北韓日前被指調派士兵協助俄羅斯作戰，親俄的社交平台帳號周一流出照片，顯示在俄佔領的烏東頓涅茨克地區懸掛著北韓國旗，與俄羅斯國旗並列。北韓再次否認派兵援俄，南韓政府則敦促北韓立即撤軍。有消息指南韓考慮派觀察小組到烏克蘭，以掌握朝軍的作戰能力；小組成員包括審訊人員，必要時審問朝軍俘虜和逃兵。北韓領導人金正恩胞妹金與正周二則聲稱南韓和烏克蘭對「擁核國家」發起挑釁，並爆粗口辱罵。

金與正：南韓「軍痞」魯莽侵犯北韓主權

韓聯社引述朝中社稱，金與正發表談話將南韓和烏克蘭稱作「瘋子」、「精神失常者」，稱兩國是「美國馴養的不識好歹的狗」，針對擁核國家胡亂叫囂無法收拾殘局的妄言。她說，南韓「軍痞」魯莽侵犯北韓主權的行為是絕不可容忍的窮兇極惡的軍事挑釁。首爾方面只有親身體驗後才可知道自己發起了何等危險的挑釁，其造成的後果有多麼嚴重和致命。

金與正又表示，朝方正持續調查「大韓民國無人機」事件，將進一步詳細分析南韓「軍痞」窮兇極惡的挑釁真相。誰也無法預測到北韓的報復和報仇將如何完成。