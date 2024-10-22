北韓國旗現俄烏戰場 金與正爆粗鬧南韓烏克蘭

俄羅斯派兵攻打烏克蘭超過兩年仍未結束，北韓更捲入其中。北韓日前被指調派士兵協助俄羅斯作戰，親俄的社交平台帳號周一流出照片，顯示在俄佔領的烏東頓涅茨克地區懸掛著北韓國旗，與俄羅斯國旗並列。北韓再次否認派兵援俄，南韓政府則敦促北韓立即撤軍。有消息指南韓考慮派觀察小組到烏克蘭，以掌握朝軍的作戰能力；小組成員包括審訊人員，必要時審問朝軍俘虜和逃兵。北韓領導人金正恩胞妹金與正周二則聲稱南韓和烏克蘭對「擁核國家」發起挑釁，並爆粗口辱罵。
金與正：南韓「軍痞」魯莽侵犯北韓主權
韓聯社引述朝中社稱，金與正發表談話將南韓和烏克蘭稱作「瘋子」、「精神失常者」，稱兩國是「美國馴養的不識好歹的狗」，針對擁核國家胡亂叫囂無法收拾殘局的妄言。她說，南韓「軍痞」魯莽侵犯北韓主權的行為是絕不可容忍的窮兇極惡的軍事挑釁。首爾方面只有親身體驗後才可知道自己發起了何等危險的挑釁，其造成的後果有多麼嚴重和致命。
金與正又表示，朝方正持續調查「大韓民國無人機」事件，將進一步詳細分析南韓「軍痞」窮兇極惡的挑釁真相。誰也無法預測到北韓的報復和報仇將如何完成。
烏克蘭局勢｜克里姆林宮批評俄朝合作報道「假新聞」
至於北韓派兵參與烏克蘭戰爭，韓聯社稱社交平台Telegram一個親俄帳號上載一張照片，指北韓國旗高掛在紅軍村戰線的礦山廢石上，又稱「我們戰鬥員的行動給敵方造成嚴重混亂」。有指紅軍村是北韓軍隊的派駐地點，與懸掛國旗一事吻合。烏克蘭總統澤連斯基上周四指控北韓派駐軍官到俄部隊，準備派1萬名士兵協助作戰。南韓情報機構上周五亦指，北韓派1,500名特種部隊成員到俄羅斯遠東受訓。韓聯社稱，派往俄烏戰場的朝軍或屬精銳部隊「暴風軍團」，麾下有1.2萬名官兵。南韓認為派員研究朝軍作戰，有利於南韓制定防禦戰術。
北韓駐聯合國代表團說，所謂「俄朝軍事合作」是毫無根據的謠言。南韓就北韓派兵一事周一傳召俄羅斯大使抗議，克里姆林宮發言人佩斯科夫則批評有關報道是「假新聞」，又指俄羅斯有權與北韓合作，並非針對第三國。美國警告北韓介入俄烏戰事，將是危險發展，國防部長奧斯汀表示若消息屬實令人憂慮。英國周二表示，北韓似乎已開始派兵支持俄羅斯侵佔歐洲領土的戰爭，令人震驚。