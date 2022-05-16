北韓增39萬宗發燒8人死　金正恩下令軍方保藥品供應

北韓公布昨日新增39萬宗發燒個案，再多8人死亡。最高領袖金正恩主持召開中央政治局緊急會議，批評藥物供應出現問題，下令動員軍隊穩定供應。領袖金正恩嚴厲批評內閣和保健部門不負責任的工作態度和部署執行力，下令動用軍隊，穩定首都平壤的藥品供應。

《朝中社》報道，北韓過去一日新增超過39萬宗發燒病例，新增8宗死亡病例。自上月底到昨日，北韓累計超過121萬宗發燒病例，累計50宗死亡病例，逾56萬人接受治療，超過64萬人康復。

金正恩批中央檢察院院長玩忽職守

報道表示，領袖金正恩主持政治局緊急會議，嚴厲批評內閣和保健部門不負責任的工作態度和部署執行力，儘管政治局已發出緊急命令，立即釋放並及時供應國家儲備藥品，以及要求所有藥局轉換為24小時運作系統的命令，但工作人員缺乏對當前危機狀況的認識，藥物未能及時送到民眾手上，又批評中央檢察院院長監督不力、玩忽職守。金正恩下令動用軍隊，穩定首都平壤的藥品供應。

相片顯示，金正恩戴上口罩，到大同江區一些藥店，了解醫藥品供應及銷售情況，強調要盡快糾正醫藥品供應體系的短處。

《韓聯社》引述外交消息報道，北韓已經向中國政府提出協助請求支援應對新冠肺炎疫情，雙方正進行磋商。中國政府上星期曾表示，隨時全力支援北韓。



