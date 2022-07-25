北韓外交官女做兒童YouTuber對外宣揚國家美好一面(有片)

一名11歲北韓兒童YouTuber最近引起外界關注，她以一口流利英國口音英語，向外國人介紹她在北韓首都平壤的美好生活，如與朋友仔到大型水上樂園消暑玩樂，還大推小食刨冰，稱如果大家到平壤，她會帶大家去食全國最好味的刨冰。她亦有介紹平壤先進的兒童醫院，並大讚軍醫在她與家人感染新冠肺炎後送上藥物。這名兒童YouTuber自稱為松雅(音譯)，迅速被起底，變節到南韓並當選議員的北韓駐英國前公使太永浩稱，松雅的父親是北韓駐英國外交人員，兩人曾一起工作。松雅一口流利英語應該是隨父親派駐英國時所學，她的外曾祖父是國家元老，外祖父也是高官。

「自小由母親教英語」

松雅於今年1月開設其YouTube頻道「Sary Voline」，於4月起先後上載了5段短片，目前有7,600人訂閱。《韓國時報》稱，該頻道為北韓宣傳機器，將北韓形容為兒童樂園，有主題公園、兒童醫院和醫護悉心照顧染疫患者。在首個短片自我介紹時，松雅都明白大家可能好奇她為何能說流利英語，她指是自小由母親教導，她開始說英語時已懂逾50個英文字。她又介紹自己的喜愛讀物是《哈利波特》小說。

另外4段短片分別講述她感染新冠肺炎的居家隔離生活、介紹兒童醫院、刨冰店和水上樂園。在6月上載的染疫片段中，松雅稱在大家「守望相助」下北韓一切如常，她與母親先後感染新冠肺炎，當家裡的藥物用盡時，軍醫像及時雨上門送藥物，並指軍醫也為其他生病的人送藥。她又說，好友和鄰居送食物給他們，店舖也送新鮮蔬果給他們，總之「有讚冇彈」。