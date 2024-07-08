北韓女主播企前排「見證」槍決 隨即昏倒 翌日離奇心臟病發亡

北韓一名女主播據報在近距離觀看當局處決死囚後，感到不適，翌日即因心臟病發逝世。
總部設在南韓首爾、由脫北者經營的網站《Daily NK》，引述一名脫北者金日赫(音譯)稱，他曾在北韓見證過十幾次公開處決。
金日赫表示，平壤當居於2019年新冠疫情爆發之前，逐漸增加公開處決的次數。他於去年5月乘木船逃出北韓，而在脫北前一個月的一場公開處決，是他脫北前的最後見證。
北韓處決｜3名警員向死囚開槍致內臟外露
他憶述，該場處決於黃海南道碧城郡的市中心舉行，一名死刑被蒙面綁在柱上，警員以擴音器宣讀其槍劫殺人罪行後，3名警員分別向該死囚開了3槍，死囚隨即身亡，內臟外露。
北韓處決｜約1000市民在場見證
金日赫指，當日現場有多達1,000名市民被動員觀看死刑執行，而站在第一排的民眾，包括一位女主播。據報她看完整個過程後嘔吐大作並昏倒，被有關人員開車送走。金日赫聲稱，該名女主播於翌日因心臟病發死亡。
北韓處決｜曾有少女睇韓劇遭舉報後槍決
除上述這場處決，據報北韓曾於去年2及3月，亦曾在黃海南道載寧郡舉行公開處決，共有20人被就地正法。今年5月也有報道指，北韓2少女偷睇韓劇遭舉報 2022年遭鄰居舉報，後被北韓國安局特警逮捕。半年後，兩人被帶到被當局動員的居民大會參加批鬥大會接受輪流批鬥，其後遭當局公開槍決。