北韓女主播企前排「見證」槍決 隨即昏倒 翌日離奇心臟病發亡

北韓一名女主播據報在近距離觀看當局處決死囚後，感到不適，翌日即因心臟病發逝世。

總部設在南韓首爾、由脫北者經營的網站《Daily NK》，引述一名脫北者金日赫(音譯)稱，他曾在北韓見證過十幾次公開處決。

金日赫表示，平壤當居於2019年新冠疫情爆發之前，逐漸增加公開處決的次數。他於去年5月乘木船逃出北韓，而在脫北前一個月的一場公開處決，是他脫北前的最後見證。