北韓射洲際導彈｜南韓發射導彈回應朝射「火星17」 文在寅譴責毀承諾

對北韓態度較強硬的尹錫悅當選南韓總統並於5月上任，未知是否「先發制人」示威，北韓相隔4年首度發射高性能洲際彈道導彈。南韓當局推測北韓今日發射的是「火星17」新型洲際導彈，為北韓最大型導彈，對上次發射洲際導彈是2017年11月。南韓軍方在下午4時25分於東岸先後發射「玄武2」地對地導彈、巡航導彈、短程彈道導彈和兩枚精確導引炮彈，展示南韓有能力可回應和懲罰北韓射導彈。南韓總統文在寅強烈譴責，指北韓領導人金正恩主動撕毀2018年4月向國際社會作出的承諾。
首度發射大型導彈 可威脅美國全境
南韓聯合參謀部指，北韓在今日下午2時34分許在平壤順安機場發射「火星17」，飛行高度在6,200公里或以上，射程約為1,080公里。路透社稱，這是北韓首度展現有能力發射大型導彈，是北韓武器研發重大一步，其攜帶核彈頭導彈或可發射到美國任何一處。文在寅指，北韓今次試射不僅對朝鮮半島、區內以至國際社會構成嚴重威脅，還明確違反聯合國安理會決議，對此表示強烈譴責。南韓聯合參謀部則譴責，這是對南韓軍方和韓美同盟的嚴重挑釁。今次是北韓今年內第11次導彈試射及第12次武器測試，是歷來最頻密。在本月16日的試射失敗後，當時有分析認為北韓是測試「火星17」的系統和部件。北韓曾於2017年11月試射「火星15」洲際彈道導彈，南韓當時也有發射「玄武2」等回應。
分析：文在寅不滿卸任在即北韓挑釁
韓聯社稱，分析認為文在寅的言論顯示，他對北韓射導彈「踩紅線」嚴重威脅朝鮮半島和平的憂慮。文在寅2017年就任百日記者會上，曾將研發洲際彈道導彈並搭載核彈頭進行試射的行為，界定為觸及「紅線」之舉。文在寅的言論還可被解讀為他譴責朝方在其任期即將結束之際作出嚴重挑釁，恐將其政府過往5年推動朝鮮半島和平進程的心血毀於一旦。