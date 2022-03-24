北韓射洲際導彈｜南韓發射導彈回應朝射「火星17」 文在寅譴責毀承諾

對北韓態度較強硬的尹錫悅當選南韓總統並於5月上任，未知是否「先發制人」示威，北韓相隔4年首度發射高性能洲際彈道導彈。南韓當局推測北韓今日發射的是「火星17」新型洲際導彈，為北韓最大型導彈，對上次發射洲際導彈是2017年11月。南韓軍方在下午4時25分於東岸先後發射「玄武2」地對地導彈、巡航導彈、短程彈道導彈和兩枚精確導引炮彈，展示南韓有能力可回應和懲罰北韓射導彈。南韓總統文在寅強烈譴責，指北韓領導人金正恩主動撕毀2018年4月向國際社會作出的承諾。

首度發射大型導彈 可威脅美國全境 南韓聯合參謀部指，北韓在今日下午2時34分許在平壤順安機場發射「火星17」，飛行高度在6,200公里或以上，射程約為1,080公里。路透社稱，這是北韓首度展現有能力發射大型導彈，是北韓武器研發重大一步，其攜帶核彈頭導彈或可發射到美國任何一處。文在寅指，北韓今次試射不僅對朝鮮半島、區內以至國際社會構成嚴重威脅，還明確違反聯合國安理會決議，對此表示強烈譴責。南韓聯合參謀部則譴責，這是對南韓軍方和韓美同盟的嚴重挑釁。今次是北韓今年內第11次導彈試射及第12次武器測試，是歷來最頻密。在本月16日的試射失敗後，當時有分析認為北韓是測試「火星17」的系統和部件。北韓曾於2017年11月試射「火星15」洲際彈道導彈，南韓當時也有發射「玄武2」等回應。