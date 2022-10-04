北韓導彈飛越日本青森上空 日本發避難警報 美韓舉行聯合炮擊演習回應(更新、有片)

1742更新: 為回應北韓周二試射中程彈道導彈飛越日本上空，美韓兩軍舉行聯合攻擊編隊飛行演練和精確打擊演練。南韓聯合參謀本部表示，南韓空軍4架F15K戰機和駐韓美空軍4架F16戰機參加聯合攻擊編隊飛行演練。韓F15K戰機針對設在全羅北道群山近海的目標，發射2枚空對地聯合制導攻擊武器(JDAM)，其射程為24公里。韓軍自北韓發射中程彈道導彈後，僅時隔10個小時便實施演練，旨在向平壤發出警告。
北韓周二再試射彈道導彈，日本指導彈飛越青森縣上空，落入東面專屬經濟區以外的太平洋海域，推斷是中程彈道導彈，導彈射程遠至美國軍事要塞關島。日本政府罕有啟動全國即時警報系統，對青森縣及北海道發出避難警報，呼籲居民留在室內或到安全地方暫避。首相岸田文雄提出譴責，南韓總統尹錫悅表明堅決應對北韓挑釁，美日韓外長齊聲譴責。這是北韓10日內第5次試射導彈。
北韓導彈相隔5年再度飛越日本領空，亦是歷來第7次，上一次是2017年9月，政府亦啟動全國即時警報系統。南韓聯合參謀本部推斷，北韓當地時間周二早上近7時半，從慈江道舞坪里發射一枚中程彈道導彈。
日本指導彈飛越青森縣上空，飛行時間約20分鐘，在日本領空飛約1分鐘，最後落入東面約3,000公里、日本專屬經濟區以外的太平洋海域，導彈飛行距離達4,600公里，是歷來最長。南韓則稱，導彈飛行高度達970公里，速度為17馬赫，即音速17倍。
美日韓外長齊聲譴責
日方未有採取防禦措施摧毀導彈，亦未接獲飛機或船艦損毀報告。北海道和青森縣發出避難警報，街上響起警報聲，東北新幹線的新青森站到盛岡站間，以及北海道新幹線的新函館北斗站到新青森站間雙向列車，一度暫時停駛。北海道有地鐵線亦一度停駛。
首相岸田文雄譴責北韓行徑野蠻，當局已透過駐北京大使館向平壤提出抗議，據報日本政府要求聯合國安理會就事件召開會議。南韓總統尹錫悅回應指，會堅決應對北韓無理挑釁，統一部指平壤沒接聽日常聯絡熱線電話。
美國國務卿布林肯與日本和南韓外長「強烈譴責」北韓發射導彈越過日本上空，並齊聲譴責北韓無視聯合國安理會多項決議，嚴重影響地區穩定。布林肯強調，美國對協助日韓防衛的承諾「堅不可摧」，並重申三方密切合作的重要性，要北韓「為其令人無法接受的行為負責」。
白宮公布，美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)分別與南韓及日本官員通電話，磋商如何應對北韓導彈威脅。美國國家安全委員會(National Security Council)發言人沃森(Adrienne Watson)發聲明批評北韓的做法危險和魯莽，並指：「在兩次電話會議中，美、日、韓國家安全顧問就採取何種適當且強有力的聯合及國際回應進行磋商，(美國)國安顧問沙利文也強調美國對保衛日本和南韓的堅定承諾。」
分析：平壤表明有權開發武器
分析指北韓導彈罕有飛越日本上空，是為了評估導彈在貼近現實情況發射時的表現，同時發出堅守開發武器權利訊息。
這是北韓10日內第5次試射導彈，過去幾次試射短程彈道導彈。有南韓議員估計，北韓將於本月中中共二十大及下月美國中期選舉期間進行核試。
Air raid sirens activated in Tokyo, Japan, following North Korea's missile launch over Japan. #Breaking #Japan #NorthKorea #MissileLaunch #Japan pic.twitter.com/3lLxBZnDcE— KurdSat English (@KurdsatEnglish) October 3, 2022
❗️#NorthKorea fired at least one ballistic missile on an apparent trajectory over Japan— NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2022
According to Japan’s Ministry of Defense, the missile passed over Japan toward the Pacific Ocean and landed in the ocean 17 minutes later.
Sirens in the northern region of Hokkaido #Japan. pic.twitter.com/XlXMWWaGNL