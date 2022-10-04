北韓導彈飛越日本青森上空 日本發避難警報 美韓舉行聯合炮擊演習回應(更新、有片)

1742更新: 為回應北韓周二試射中程彈道導彈飛越日本上空，美韓兩軍舉行聯合攻擊編隊飛行演練和精確打擊演練。南韓聯合參謀本部表示，南韓空軍4架F15K戰機和駐韓美空軍4架F16戰機參加聯合攻擊編隊飛行演練。韓F15K戰機針對設在全羅北道群山近海的目標，發射2枚空對地聯合制導攻擊武器(JDAM)，其射程為24公里。韓軍自北韓發射中程彈道導彈後，僅時隔10個小時便實施演練，旨在向平壤發出警告。

北韓周二再試射彈道導彈，日本指導彈飛越青森縣上空，落入東面專屬經濟區以外的太平洋海域，推斷是中程彈道導彈，導彈射程遠至美國軍事要塞關島。日本政府罕有啟動全國即時警報系統，對青森縣及北海道發出避難警報，呼籲居民留在室內或到安全地方暫避。首相岸田文雄提出譴責，南韓總統尹錫悅表明堅決應對北韓挑釁，美日韓外長齊聲譴責。這是北韓10日內第5次試射導彈。

北韓導彈相隔5年再度飛越日本領空，亦是歷來第7次，上一次是2017年9月，政府亦啟動全國即時警報系統。南韓聯合參謀本部推斷，北韓當地時間周二早上近7時半，從慈江道舞坪里發射一枚中程彈道導彈。

日本指導彈飛越青森縣上空，飛行時間約20分鐘，在日本領空飛約1分鐘，最後落入東面約3,000公里、日本專屬經濟區以外的太平洋海域，導彈飛行距離達4,600公里，是歷來最長。南韓則稱，導彈飛行高度達970公里，速度為17馬赫，即音速17倍。