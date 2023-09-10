北韓建國75周年｜金正恩偕愛女出席閱兵　中俄領導人祝賀展三國交情

記者鄒慈芸／綜合報道

北韓為慶祝建國75周年，在金日成廣場舉行了閱兵儀式，北韓領導人金正恩偕愛女金朱愛出席，俄羅斯外交官和中國代表團皆有現身，展現三國好交情。

引進20名俄羅斯外交和技術人員

除了派代表出席，俄羅斯總統普京和中國領導人習近平，都致電北韓獻上祝賀，普京提到，蘇聯是第一個承認北韓政權的國家，兩國關係自此建立在「友好、睦鄰和相互尊重的原則」的基礎上，相信兩國將「繼續在各方面加強雙邊關係」，這將有助於確保「朝鮮半島和東北亞的安全與穩定」。

此前外界有傳言，稱金正恩可能會在本月前往俄羅斯與普京會面，討論北韓向莫斯科提供武器以支持其俄烏戰爭的可能性，不過該消息尚未獲得兩國證實，除此之外，俄羅斯駐北韓大使館稍早前表示，已獲北韓准允，引進20名俄羅斯外交和技術人員，讓兩國關係更加穩固。